Cuatro jornadas invictas merced a una remontada

El reto era de lo más enrevesado. Ganar en Zubieta se presentaba como una carambola dado el nivel de la Real Sociedad. Pero este Deportivo demuestra que ha llegado para quedarse en Liga F.

Dos minutos de acierto y muchos otros de sufrimiento fueron los encargados de dictaminar que los tres puntos se irían para A Coruña. Eso, y que la racha como invictas se mantendrá, al menos, durante una jornada más.

1. Mismo esquema a pesar de las bajas



Contaba otra vez Fran Alonso con las bajas de Henar, Artero y Nkor. Sin embargo, el técnico madrileño no varió el esquema que le dio sus frutos en los tres últimos encuentros —un gol en contra y cuatro a favor— y volvió a dibujar una defensa de cinco, con Lucía Martínez nuevamente incrustada entre las centrales. La noticia estuvo en el extremo izquierdo, donde Hmírová volvió a una titularidad tras siete partidos. Olaya vio así retrasada su posición hasta el medio del campo, donde demostró clarividencia pese a su juventud.

2. Oportunidades que ya no se desaprovechan



El tanto de Guridi que adelantó al conjunto ‘txuri-urdin’ en el minuto 26 hacía presagiar que puntuar en Zubieta sería de lo más complicado. Sin embargo, la roja directa que vio Elene Lete en el minuto 47 lo cambió todo. El talento de Ainhoa Marín, esta vez no apareció en forma de gol. Lo hizo para hacer dudar a la meta vasca, que se cruzó en el camino de la extremo deportivista provocando que esta se fuese al suelo. No dudó Cebollada López y la Real se quedó con diez. Y esta vez el Deportivo no quiso dejar escapar una oportunidad de oro. No tardaron las de Fran Alonso en aprovechar la situación y en apenas dos minutos, las blanquiazules ya mandaban sobre el electrónico.

3. Talento para decantar la balanza a favor



Salió a relucir el talento de las jugadoras deportivistas para darle la vuelta al marcador. La primera en hacerlo fue Olaya al disparar la falta que supuso la expulsión de Lete. Desde más de 20 metros, la centrocampista lanzó un obús tan ajustado al larguero que la estirada de Olatz Santana —recién ingresada entre los tres palos— fue insuficiente para evitar el golazo que inició la remontada. Ya lo había intentado la jugadora cedida por el Real Madrid en otras ocasiones, pero esta vez demostró que no es casualidad que Fran Alonso la escogiese como la encargada de lanzar las faltas directas.

La siguiente en tirar de oficio y poner al Deportivo por encima del marcador merced al talento fue Millene. Acompañada de Ainhoa, eso sí, con quien ya conforma una de las duplas más temidas de la competición. Sin apenas tocar el esférico, la brasileña dejó en el suelo a Guridi y disparó desde fuera del área tan ajustado al palo que se convirtió en un imposible para Olatz.

4. Encajar primero no es sinónimo de perder



Desde el inicio de esta campaña, el Deportivo vio cómo su adversario se adelantaba en el electrónico hasta en ocho ocasiones. Hasta el pasado sábado, en ninguna de esas veces en las que se vio por debajo fue capaz remontar. Pero el equipo está en racha y en estos momentos de la temporada, ya no se amedrenta delante de ningún rival. Mientras que antes un gol en contra no era más que una crónica de una muerte anunciada, desde ahora es un toque de atención que obliga a pelear la remontada.