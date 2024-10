Cris Martínez y Eva Dios se divirtieron en el ‘Quiero Ser Como On Tour’

La semana del primer parón de la Liga F trajo a A Coruña uno de los programas que más están despuntando en el mundo del fútbol femenino. De la mano de Relevo, Sandra Riquelme, Mayca Jiménez y Andrea Peláez (que no pudo asistir), crearon ‘Quiero ser como...’ en 2023. Esta temporada, se incorporó la novedad de la gira. Las tres periodistas viajan a distintas ciudades de España para compartir un rato distendido con diferentes jugadoras de la máxima categoría nacional.



Y ayer les tocó el turno a las futbolistas del Dépor Abanca. Eva Dios y Cris Martínez fueron las invitadas y, en un ambiente más distendido que el de una rueda de prensa, se fueron soltando poco a poco hasta terminar desembuchando anécdotas inconfesables.



“Estoy un poco asustada”. Fueron las primeras palabras de Eva, y las pioneras del programa en desatar las risas del público. Ni ella ni Cris son de A Coruña, y ese fue el tema elegido para abrir la lata. En el caso de la capitana, acabó en la ciudad porque las jugadoras de aquel entonces le hablaron a Manu Sánchez de ella, y ocho años después, aquí sigue. La arousana, confesó que siempre seguía al Dépor y que “estaba deseando” que la llamasen.

Momento de confesiones



Las bromas no tardaron en aparecer. Entre varias compañeras que estaban en el público, animaron a Eva Dios a contar cómo fueron sus primeros entrenamientos. Acabó por revelar que “iba un poco alterada de más, repartía bastante”. Era joven y se sentía “ilusionada por jugar con ellas”. Incluso reconoció, entre risas, que se la pasaba a Gaby, Athenea o Iris y, si no se la devolvían, “pues mejor”.



Recordar el SuperDépor femenino era inevitable, hecho que aprovecharon Sandra y Mayca para poner contra las cuerdas a las jugadoras deportivistas: “¿A quién recuperaríais de aquel equipo?”

Ambas, como si la compenetración en el campo se trasladase al plató improvisado en el Hotel Meliá María Pita, resoplaron. Eva Dios se lo pensó poco y exclamó que a “Athenea”. A Cris le costó más, aunque terminó por decidirse por “Teresa, por ser gallega”.



Hablar del Deportivo con dos de las jugadoras con más partidos en la historia del club y no preguntar por los sentimientos que genera vestir la camiseta blanquiazul era impensable. La de Astorga reconoció que el Dépor se lo ha “dado todo”, porque venía “de un equipo muy humilde” y en A Coruña conoció “lo que es el fútbol femenino”. Tiene “un sentimiento de por vida”.



Eva Dios habló de lo que “ya suena a tópico”, pero aseguró que “lo que se vive aquí es otra historia, ir por la calle y ver solo camisetas del Deportivo es una locura”.



No se asciende a Liga F todos los días y, aunque hay historias que quedarán entre ellas, otras fueron sacadas a la luz ayer.



Entre las deportivistas presentes, no dudaron en señalar a Eva cuando Sandra preguntó por la más fiestera de la plantilla. “Al día siguiente teníamos que estar a las ocho de la mañana en Riazor y no llegamos puntuales, pero el bus no se había ido aún”, reconoció, no sin defender su causa, y es que “poner un autobús a esas horas no es de agrado”.



Tuvieron tres días de actos y tres de celebración y en el último de ellos, visitaron el Museo de Estrella Galicia. Se desataron las risas entre ellas y revelaron que, seguramente, aún las recuerden allí.

En ese eufórico momento de recordar el ascenso a la máxima categoría, hasta Carlota se animó a sentarse en el programa para cantar una canción que se inventó el día que certificaron la promoción a Liga F ante el Cacereño.



Por si fuese poco, hay fichajes que se suben al podio de protagonistas de la plantilla. La capitana, que se mostró correcta en todo el programa, expresó que “Inês es muy personaje”. Eva añadió que “está loquísima, pero siempre tiene una sonrisa en la cara”. Incluso recordaron el partido frente al Barcelona, en el que la guardameta portuguesa se puso una gorra y, desde esa, el club, siempre le tiene una preparada.



El programa cerró su visita a la ciudad herculina con las preguntas realizadas por el público. Una de ellas buscó la primicia al consultarle a las futbolistas quién de las exjugadoras del SuperDépor tiene más posibilidades de volver. Cris Martínez apuntó alto: “Tere Abelleira, por ser gallega o Athenea, que le tiene mucho cariño al club”. Eva, una vez más entre risas, pensó en otra: “¿Iris no? Puede venir si quiere”.



Lo cierto es que no se sabe si volverán algún día, pero con Cris Martínez y Eva Dios, el Dépor está en buenas manos.