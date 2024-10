Catorce preguntas rápidas a Ainhoa Marín, la '14' del Dépor

Al término de la entrevista concedida a dxt campeón, Ainhoa Marín, atacante del Dépor Abanca, se sometió a un rápido test de catorce preguntas. Un número que, por supuesto, tiene su significado.

1. Un sitio de A Coruña.

Riazor.

2. Un restaurante.

La Taberna da Tabacalera.

3. Una comida de Galicia.

El pulpo.

4. Un plan para el día libre.

Pasear.

5. Entrenar, ¿con sol o con lluvia?

Con sol.

6. ¿Quién ganaría una carrera de 100 metros, Hmírová o tú?

Hmírová, pero 100% además.

7. Una referente de la Liga F en tu posición.

Graham.

8. Un deporte que no sea el fútbol.

El tenis.

9. La última canción que has escuchado en bucle.

'A mí', de Rels B.

10. ¿Un consejo o frase que te haya marcado?

Te podría decir el clásico "sal y disfruta", pero una vez mi madre me dijo "piensa que por tus errores alguien ha sido feliz" y me llamó mucho la atención.

11. De los que tienes, ¿cuál el tatuaje que más te gusta?

"El que me beso cuando meto gol, sobre mi abuela".

12. ¿Has manejado ya a tu personaje en el FIFA?

Todavía no.

13. ¿Sabes que media tienes y cuál crees que merecerías?

Sí, creo que un 72 o 73, ¿no? Venga, voy a tirar por lo alto, un 77 o 78.

14. ¿Por qué el número catorce en la espalda?

Aquí me voy a extender un poco más. Fue porque mi padre de pequeña me ponía unos discos de vídeos de jugadores antiguos (Cruyff, Ronaldinho, Ronaldo, Beckham...). Me fijé mucho en Cruyff y en el 14, como le quedaba y lo portaba, su elegancia. Y a partir de ahí ya siempre me gustó”.