Bárbara Latorre: "Cuando me retire, valoraré mucho más todo lo conseguido"

Quién le iba a decir a Bárbara Latorre (Zaragoza, 1993) que, tras debutar en Primera División de fútbol sala, terminaría por convertirse en una de las jugadoras con mejor trayectoria en el fútbol español.

La actual delantera del Deportivo, puede presumir de contar con el palmarés más amplio de toda la plantilla, aunque ella misma se define como una persona humilde. Tres Copas de la Reina y cuatro Copas Catalunya a nivel colectivo y una distinción individual de Fútbol Draft al ser incluida en Once de Oro en 2014.

En sus botas hay experiencias al alcance de muy pocas. En 2019, vivió la primera final de la Champions League de la historia del Barça. Además, fue internacional con la selección española en 24 ocasiones. Acumula en sus botas 291 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino y suma 100 goles.

Tras pasar por equipos como Espanyol, Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad o Roma, “la futbolista de los 100 goles”, fichó por el club herculino para reencontrarse con su mejor versión.



Empezó jugando al fútbol sala, ¿cuándo se cambia al fútbol?

Jugué desde los 15. Debuté en Primera División de fútbol sala y fue a los 18 cuando mi padre me propuso probar en fútbol. Me dijo que si me gustaba, me podía quedar y sino, siempre podía volver al fútbol sala. Por probar... Y me gustó, desde entonces estoy muy a gusto. Ahora me siento muy contenta por la trayectoria que he tenido.



¿En qué momento de su carrera se da cuenta de que puede ser alguien importante en el mundo del fútbol?

Creo que he aprovechado los momentos que se me han presentado. No he tenido miedo a arriesgarme y la familia me ha apoyado siempre, entonces todo ha sido mucho más fácil.

Estoy muy contenta. Lo disfruto, pero como siempre tengo la ambición de volver a ganar y siempre pienso que se puede un poco más. Entonces, cuando me retire, creo que valoraré mucho más todo lo que he conseguido.



Si echa la vista atrás y piensa en todo lo que ha logrado, ¿qué satisfacción le produce?

Estoy 100% satisfecha. Siempre se queda alguna espinita de poder haberlo hecho mejor, pero estoy muy muy satisfecha porque nunca me hubiese imaginado la trayectoria que he tenido.

Su carrera ha ido evolucionando a la par que lo ha hecho el fútbol femenino, ¿cómo ha vivido ese cambio?

La verdad es que este proceso ha sido muy importante. Las condiciones con las que se jugaba al principio no tenían nada que ver con las que tenemos a día de hoy y eso hace que el nivel suba mucho más y los equipos tengan muchas más herramientas para poder dar espectáculo el fin de semana, que en eso consiste.

Las fuerzas se están igualando en la Liga F.

Sí. Es importante que a nivel físico nos igualemos y después ya, trabajar ese punto de motivación para competir cada fin de semana y creo que se está consiguiendo ese objetivo.

Estuvo un año jugando en Italia. ¿El fútbol femenino allí está equiparado al de aquí a nivel de profesionalización?

Pasa un poco como aquí en España. Hay dos o tres equipos que sí y los otros van a remolque. Pero se está trabajando bien para que la liga también crezca. Veo que se están dando grandes pasos en todas las ligas.

¿Cómo se da su fichaje por el Deportivo?

Yo quería salir de Italia, donde aún me quedaba otro año de contrato. Se me presentó esta oportunidad y no me lo pensé mucho porque me generó mucha motivación por poder aportar cosas al equipo y por poder reencontrarme a nivel futbolístico al 100%. Me genera mucha ambición, que es lo que necesito ahora mismo. Nos pusimos de acuerdo muy rápido y estoy muy feliz de estar aquí.



¿Cómo se está adaptando a la ciudad?

Me gustan las ciudades pequeñas y en las que hay buen ambiente, además tiene la playa. Se junta todo para que sea una ciudad perfecta para vivir. Incluso la gente que la rodea... es el cómputo de todo para que me sienta cómoda como si estuviera en casa.



¿Cómo está trabajando el equipo?

Muy bien. Yo estoy muy contenta. Durante la semana trabajamos muy bien y lo intentamos plasmar para conseguir los tres puntos cada fin de semana. El trabajo es fundamental para que el equipo vaya creciendo y eso se está consiguiendo. Encajar las piezas, porque al final es un equipo en el que hay bastantes jugadoras nuevas y eso necesita tiempo.

Se han incorporado profesionales al staff como es el caso de la nutricionista, ¿marca eso la diferencia respecto a otros clubes de la Liga F?

Sí, es importante contar con profesionales. En este caso, es muy importante a nivel de nutrición. Nos dan el desayuno y la comida. Considero que es súper importante porque es ese trabajo que no se ve, que es invisible, pero que al final es el que marca la diferencia con los demás equipos.

El calendario no les ha dado un inicio liguero cómodo por el alto nivel de los rivales, ¿cómo lo analiza?

Creo que ha sido un arranque muy difícil, pero estoy muy satisfecha con el resultado porque hemos competido muy bien. Es cierto que, al final, se nos han escapado algunos puntos pero considero que el equipo ha competido muy bien todos los partidos y eso siempre da muy buenas sensaciones.



Arrancaron la liga ante las actuales campeonas de todo, el Barcelona, ¿cómo salieron de ese partido que terminó 0-3?

Salimos animadas a seguir trabajando. Empezar contra el Barça no es fácil y muchas veces es complicado asimilar lo que puede pasar en un partido contra ellas, pero al final nos dio un plus de energía para enfrentarnos a los siguientes partidos porque las sensaciones fueron realmente buenas.

En ese duelo, se reencontró con algunas de sus excompañeras, ¿qué supuso a nivel personal?

Para mi siempre es muy especial enfrentarme al Barça porque allí he pasado muy buenos momentos. Han sido cuatro años muy bonitos para mi. Aún tengo amigas que siguen en el club y siempre es bonito encontrarme con jugadoras con las que he compartido tantas cosas.



Con la camiseta del Barcelona, hizo un gol al Espanyol que se recordará durante muchos años.

Sí, y en ese momento no me esperaba el boom que tuvo a nivel de repercusión, pero la verdad es que si lo pienso, estoy muy satisfecha por ese gol, sobre todo por poder dar visibilidad al fútbol en ese momento.

¿Se marcan algún objetivo para esta temporada?

Creo que es importante pisar la tierra e ir poco a poco. Cuando te marcas grandes objetivos, a veces pueden llegar las decepciones. Considero que hay que trabajar duro y a partir de ahí, será el propio trabajo el que marque donde tenemos que estar. Pero, por supuesto, mantener la categoría, no cabe duda de que vamos a por ello.



Es de las veteranas del equipo, sobre todo por experiencia, ¿se dejan enseñar las jóvenes del equipo?

Sí, sí (risas). El equipo es muy joven, pero son muy buena gente y nos contamos muchas anécdotas. Ellas también me enseñan mucho a mi y eso siempre es bonito, poder retroalimentarse de todas las jugadoras.



Hace unos días, Eva Dios y Cris Martínez asistieron a un programa en el que dijeron que eres de las más personajes del equipo, solo por debajo de Inês Pereira.

Bueno, bueno... no sabía yo eso (risas) Pero bueno, en petit comité se queda, hay cosas que es mejor que no salgan del vestuario.



Aterrizó en A Coruña apodada como “la jugadora de los 100 goles”, de hecho, así se anunció su fichaje.

¡Sí, no lo sabía! Espero que llegue el primero pronto. La verdad es que tengo ganas, muchas ganas de poder meter un gol y celebrarlo con esta afición, que es maravillosa, y poder disfrutar todos juntos de más victorias.

Ya hay fecha para el partido ante el Betis de Copa de la Reina, ¿es una competición que las ilusiona?

Sí, está claro que sí. Es una competición totalmente diferente, porque el formato que tiene, hace que sea mucho más competitiva. Al final, es una competición que engancha y gusta a todo el mundo porque las eliminatorias, al ser a un único partido, puede pasar cualquier cosa.