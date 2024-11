El balón parado se suma a la lista de deberes del Dépor

Si algo está haciendo bien el Dépor en el arranque de temporada, eso es defender. Con la jornada once a la vuelta de la esquina, el conjunto dirigido por Irene Ferreras se mantiene todavía como el quinto menos goleado de la competición, solo por detrás de Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife.



Sin embargo, en tarea defensiva existe un debe. De los diez goles que han encajado en los nueve partidos disputados (uno menos dado el aplazamiento del choque ante el Valencia por la DANA), la mitad se han dado a balón parado. Los saques de esquina suponen un dolor de cabeza para las defensoras deportivistas y para Inês Pereira, que ya ha tenido que recoger cinco balones del fondo de la red por culpa de las jugadas a balón parado.



La guardameta portuguesa se ha erigido como la gran protagonista del equipo herculino, incluso de toda la Liga F, merced a sus buenas actuaciones En todas las jornadas, independientemente del resultado final, ha sido la encargada de mantener al equipo con vida hasta el final.

Peligro por los laterales



El Dépor se caracteriza, al menos hasta ahora, por tener claras sus intenciones de partido. Sabedora Irene Ferreras de la dificultad de la Primera División, mantiene un esquema sólido en el que todas las jugadoras se sacrifican en defensa, creando un bloque compacto de complicada incisión.



Los rivales lo saben y por eso optan por buscar el peligro desde los laterales, donde es más sencillo hacerles daño con centros directos al corazón del área que puedan hacer dudar a la portera lusa. Así llegó el gol del empate del Athletic Club en el minuto 90. Con un balón colgado al segundo palo, donde el conjunto vasco acumuló mucha gente. Inês salió desconfiada, se le escapó el balón y este acabó en las botas de Valero, que disparó directo al fondo de la red.



No le ayuda tampoco a la cedida por el Everton su altura. Su 1,68 le coloca como una de las guardametas más bajas de toda la competición, lejos del 1,73 que miden algunas como Elene Lete, Misa Rodríguez, Sullastres o Lola Gallardo. Y lo mismo ocurre con la zaga de la defensa, donde la más alta es Raquel García con un 1,68, situada a unos cuantos centímetros de los 1,78 de Lauran Leal o los 1,77 de Irene Paredes.

Perfeccionar la defensa



Cuando la colegiada hace sonar el silbato que da inicio a un partido, tanto el Deportivo como el rival salen atesorando en su casillero un punto. Y teniendo en cuenta la actual situación en la clasificación, es importante poder mantener ese punto inicial y no dejarlo escapar. Para ello es necesario que la defensa se acabe de perfeccionar al cien por cien y que los adversarios no se aprovechen de la flaqueza del balón parado. Sobre todo si se tiene en cuenta que las cosas a nivel ofensivo no están saliendo como gustaría.