Pablo Carreira: "Le tengo un gran aprecio al Málaga, pero quiero que gane el Dépor, faltaría más"

Deportivista desde la cuna. Aunque residente en Málaga desde su infancia, Pablo Carreira (A Coruña, 1990) heredó de su padre Enrique el sentimiento blanquiazul.

Y es que el que fuese socio del Deportivo número 34 y concejal del Concello de A Coruña en la década de los ochenta (participó de modo activo en la organización del Mundial de 1982) inculcó a su hijo el amor por los colores.

Presumiendo de un acento que rezuma duende andaluz, Pablo Carreira lamenta no poder estar presente el sábado en las gradas de La Rosaleda pero celebra el nacimiento de su segundo niño, Gael, que bautizará esa misma tarde.

Estamos hablando con un aficionado del Dépor de los de toda la vida...

Sí, es algo que va de padres a hijos, un sentimiento que se hereda. Nací en 1990 y mis primeros recuerdos del Deportivo eran de un equipo ganador, la primera Copa la alzamos en 1995, cuando era muy pequeño. No era consciente de lo que estábamos logrando. El Madrid en Riazor en esa época tenía pesadillas, era el campo donde más le costaba. Ahora mismo ya soy más consciente de todo lo que se ha logrado.

Su padre, Enrique Carreira, era prácticamente un emblema del club...

Llegó a ser el socio 34 del club, fue concejal, estuvo organizando el Mundial '82 en A Coruña y también conoció de cerca a Lendoiro, con quien compartió pupitre en clase.

¿Tenía grandes recuerdos con Augusto?

Sí, de niños eran compañeros y conservaron una gran relación; Lendoiro cada vez que se acercaba a Málaga con el equipo venía a saludar a mi padre. Él siempre dijo que Augusto era el más listo de la clase, las cosas como son (risas). Era el que mejor notas sacaba, ya desde pequeños apuntaba maneras.

¿Cómo le llevó la vida a Málaga?

Vine porque mi madre era abogada y le ofrecieron un puesto de trabajo aquí, nos vinimos la familia cuando yo tenía unos doce años. Aquí el clima es perfecto y la verdad es que se vive muy bien. Una de las cosas que me llamó la atención es el tema del fútbol. En A Coruña casi todo el mundo es del Dépor, raro el que es de Madrid o Barça. Aquí me chocó un poco que el Málaga no contaba con tanta simpatía de la gente de la ciudad. A día de hoy cada vez hay más simpatizantes del equipo y eso es algo que aplaudo.

Este sábado se disputa en La Rosaleda un encuentro especial entre dos clubes queridos para usted...

Correcto, la verdad es que sí; al Málaga le tengo un gran aprecio porque tengo muchos amigos que son aficionados de este equipo pero quiero que gane el Dépor, faltaría más. Esperemos que podamos al menos salvar la categoría este año y después ya veremos.

¿Podrá ir al partido?

Justamente tengo el bautizo de mi segundo hijo, no pudo coincidir de otra forma, ya es mala suerte... No sabía que las fechas iban a ser las mismas y la familia y yo tenemos que bautizar a Gael por la tarde. Después del bautizo espero ver el partido, al menos la segunda parte.

¿Sigue de cerca normalmente los encuentros del Deportivo?

Habitualmente lo veo desde casa, pero cuando puedo me acerco a los partidos. Estuve en Córdoba e intenté ir a Cádiz pero no pude finalmente. Conozco también a la peña Al Sur de Riazor de Granada, que son muy aficionados al club también.

Al equipo le está costando en su regreso a Segunda...

Necesitamos un período de adaptación, eso está fuera de duda y es normal; este año tenemos que mantenernos como sea sin volvernos locos, hay que saber vivir el presente y remando para arriba poco a poco. Con la permanencia me conformo pero si hacemos las cosas bien tenemos equipo para luchar por el playoff en la segunda vuelta. Debemos apoyar a Gilsanz, hoy en día el entrenador es siempre el que está en la cuerda floja y tenemos que darle confianza para crecer.

¿Cree que el Deportivo necesita refuerzos?

Sí, haría falta un centralillo y un delantero con más gol.

¿Qué siente al animar al Deportivo desde Andalucía?

A Córdoba fui hace dos campañas y fue un encuentro muy especial. Siempre es diferente y se siente mucho cuando juega cerca de casa.

¿Tiene más desplazamientos planeados para las próximas fechas?

Sí, claro que me encantaría pero ahora mismo se me complica con dos niños. Tengo ganas de hacer alguna escapadita.

¿Despierta muchas simpatías el Dépor en Andalucía?

Sí, hombre, aquí al Deportivo se le tiene mucho aprecio por todo lo que significó en su día; la gente joven apenas conoce nuestros éxitos pero gente de mi edad o mayor nos respeta y nos admira mucho. Era un equipo que competía cara a cara con los grandes. Siempre lo debemos tener presente. Muy pocos han podido celebrar lo que nosotros hemos conseguido.

¿Qué le dice la gente en general cuando confiesa que es seguidor del Deportivo?

Pues me muestran su cariño, a la gente le gusta encontrar seguidores de otros conjuntos que no sean los de siempre.

Una auténtica pena los incidentes entre ultras de Málaga y Dépor en la primera vuelta en Riazor...

Creo que esas cosas no son propias de aficionados sino de radicales, es una pena que estropeen un deporte tan bonito como el fútbol; no diría que son del Dépor ni del Málaga. Es gente que va a pelearse a los campos de fútbol y a mí no me representan.

¿Se atreve a dar un pronóstico para el choque del sábado?

Venga, pues el sábado le vamos a cascar al Málaga un 1-2 al Málaga.

¿Qué jugadores considera más determinantes en el Deportivo?

Por supuesto que Yeremay, Mella y Lucas Pérez. Este último aporta una gran experiencia, últimamente estoy viendo que ha adquirido una gran madurez, antes era mucho más nervioso y ahora sabe controlarse mucho mejor. Son jugadores que marcan la diferencia, se ha convertido en un líder del equipo.

Batir al Málaga esta temporada, con once puertas a cero, no parece una empresa sencilla...

Tiene un muy buen portero, Alfonso Herrero es muy bueno. Creo que ayuda mucho a la defensa. El Málaga es un equipo que sabe muy bien cerrarse atrás y realizar buenas transiciones. Eso es lo que debemos intentar anular, crearles peligro por nuestras bandas.

¿Es tan bueno Antoñito?

Aún no sé si va a jugar pero la verdad es que tiene mucho peligro, esperemos que no juegue.

Por último, ¿destacaría algún punto débil del Málaga?

Creo que el principal problema que tiene es que si les presionamos arriba, yendo hacia adelante, van a sufrir, seguro que le tiemblan las piernas.