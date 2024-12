Calendario deportivo de 2025

ENERO



01. Saltos esquí. 4 Trampolines. Garmisch-Partenkirchen (GER).

03-07. Fútbol. Copa del Rey. 1/16 final.

03-17. Auto-Moto. Dakar 2025, en Arabia Saudí.

05. Atletismo. Cross de Elgoibar.

08. Fútbol. Supercopa España, en Yeda. 1/2: Athletic-Barcelona.

09. Fútbol. Supercopa España, en Yeda. 1/2: R. Madrid-Mallorca.

11. Motociclismo. Mundial X-Trial. Le Phare-Grand Chambéry (FRA)

12. Fútbol. Supercopa España, en Yeda. Final.

12-26. Tenis. Abierto de Australia, en Melbourne.

14-02 feb. Balonmano. Mundial masculino, en CRO, DIN y NOR.

11. Motociclismo. Mundial X-Trial. Zenit d'Auvergne (FRA).

17-19. Ciclismo. Tour Down Under femenino, en Adelaida (AUS).

18-19. Vela. SailGP, en Auckland (AUS).

19. Ciclismo. Copa del Mundo ciclocrós. Prueba en Benidorm (ESP).

20-26. Fútbol. Supercopa femenina de España.

21-26. Ciclismo. Tour Down Under masculino, en Adelaida (AUS).

23-26. Automovilismo. WRC. Rally Montecarlo.

28-02 feb. Patinaje artístico. Europeos, en Tallín (EST).

29. Atletismo. Mitin de pista cubierta de Belgrado (SER), categoría oro World Athletics

30. Olimpismo. Presentación de los candidatos a presidir el COI, en Lausana (SUI).

31. Fútbol. Sorteo play-offs eliminatorios Liga de Campeones y Liga Europa.

31-02 feb. Tenis. Copa Davis. Primera ronda.

31-02 feb. Ciclismo. Mundiales de ciclocrós, en Liévin (FRA).

31-15 mar. Rugby. Torneo Seis Naciones.



FEBRERO



01. Ciclismo. Great Ocean Road Race femenina, en Geelong (AUS).

02. Ciclismo. Great Ocean Road Race masculina, en Geelong (AUS).

02. Atletismo. Grand Prix en pista de Boston (EEUU).

02. Motociclismo. Mundial X-Trial. Barcelona.

04. Atletismo. Gala Czech en Ostrava (CZE).

04-16. Esquí alpino. Mundiales, en Saalbach (AUT).

06-09. Ciclismo. UAE Tour femenino, en Abu Dabi.

07. Atletismo. Reunión en pista de Karlsruhe (GER).

07-14. Polideportivo. Juegos Asiáticos de Invierno, en Harbin (CHI).

07-09. Esgrima. Copa del Mundo espada. Prueba en Barcelona (ESP).

08. Atletismo. Millrose Games en pista, en Nueva York (EEUU).

08. Motociclismo. Mundial X-Trial. Stavanger (NOR).

08-09. Vela. SailGP, en Sidney (AUS).

09. Fútbol americano. LIX Super Bowl, en Nueva Orleans (EEUU).

09-15. Tenis. WTA 1000 Doha

09-16. Polideportivo. Festival Olímpico Europeo de la Juventud, en Bakuriani (Georgia).

11-12. Fútbol. Liga de Campeones. Playoffs eliminatorios, ida.

12-16. Ciclismo. Europeos en pista, en Zolder (BEL).

12-16. Bádminton. Europeo por equipos mixtos, en Bakú.

13. Fútbol. Liga Europa. Playoffs eliminatorios, ida.

13. Fútbol. Liga Conferencia. Playoffs, ida.

13. Atletismo. Reunión en pista cubierta de Lievin (FRA).

13-16. Automovilismo. WRC. Rally Suecia.

13-16. Baloncesto. Copa del Rey, en Las Palmas de Gran Canaria.

16-22. Tenis. WTA 1.000 Dubai.

16. Baloncesto. Partido de las Estrellas de la NBA, en San Francisco (EEUU)

16. Atletismo. Copa Copernicus en pista en Torun (POL).

17-23. Ciclismo. UAE Tour masculino, en Abu Dabi.

18-19. Liga de Campeones. Playoffs eliminatorios, vuelta.

20. Fútbol. Liga Europa. Playoffs eliminatorios, vuelta.

20. Fútbol. Liga Conferencia. Playoffs eliminatorios, vuelta.

21. Fútbol. Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Conferencia. Sorteos de octavos, cuartos y semifinales.

21-23. Atletismo. Campeonato de España en pista, en Madrid.

21-23. Motociclismo. Mundial Superbike. Australia.

23. Atletismo. Maratón de Sevilla.

26-09 mar. Esquí nórdico. Mundiales, en Trondheim (NOR).

28. Atletismo. Reunión en pista de Madrid.

28. Motociclismo. Mundial X-Trial. Medellín (COL).



MARZO



01. Ciclismo. Omloop Nieuwsblad, en Gante (BEL).

02. Motociclismo. Mundiales. G.P. Tailandia.

02. Atletismo. Maratón de Tokio.

04-05. Fútbol. Liga de Campeones. 1/8 final, ida.

05-16. Tenis. Masters 1000 Indian Wells.

05-16. Tenis. WTA 1000 Indian Wells

06. Fútbol. Liga Europa. 1/8 final, ida.

06. Fútbol. Liga Conferencia. 1/8 final, ida.

06-09. Atletismo. Europeos en pista, en Apeldoorn (NED).

06-18. Boxeo. Mundiales femeninos AIB, en Belgrado

08. Ciclismo. Strade Bianche, en Siena (ITA).

09-16. Ciclismo. París-Niza.

10-16. Ciclismo. Tirreno-Adriático, en Italia.

11-12. Fútbol. Liga de Campeones. 1/8 final, vuelta.

12. Motociclismo. Mundial X-Trial. Wiener-Neustadt (AUT)..

13. Fútbol. Liga Europa. 1/8 final, vuelta.

13. Fútbol. Liga Conferencia. 1/8 final, vuelta.

14-27. Ajedrez. Europeo masculino, en Rumanía.

15-16. Vela. SailGP, en Los Ángeles (EEUU)

15-23. Curling. Mundial femenino, en Uijeongbu (KOR).

16. Automovilismo. F1. G.P. Australia.

16. Ciclismo. Ronde van Denthe femenina, en Hoogeveen (NED).

16. Ciclismo. Trofeo Alfredo Binda femenino, en Cittiglio (ITA).

16. Motociclismo. Mundiales. G.P. Argentina.

16. Atletismo. Maratón de Barcelona

17-30. Snowboarding. Mundiales, en Engadin (SUI).

18. Béisbol. Comienzo de las Grandes Ligas, en Japón.

18-19. Polideportivo. Simposio anual de la AMA, en Lausana (SUI).

18-21. Olimpismo. 143 Sesión COI. Elección presidente. Atenas.

18-30. Tenis. Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami.

20. Fútbol. Liga de Naciones. Cuartos de final.

20-23. Automovilismo. WRC. Rally Safari-Kenia.

20-23. Voley playa. Comienzo del circuito mundial, en Yucatán (MEX).

21-23. Atletismo. Mundiales en pista, en Nangjing (CHN).

21-23. Gimnasia rítmica. Grand Prix de Marbella (ESP).

22. Ciclismo. Milán-San Remo (ITA).

22-23. Vela. SailGP, en San Francisco (EEUU).

22-27. Esquí alpino. Finales Copa del Mundo, en Sun Valley (EEUU).

22-30. Futbol sala. Copa América femenina, en Brasil.

23. Fútbol. Liga de Naciones. Cuartos de final.

23. Automovilismo. F1. G.P. China.

24-30. Ciclismo. Volta a Cataluña.

25-30. Patinaje artístico. Mundiales, en Boston (EEUU).

26. Ciclismo. Brujas-La Panne femenina (BEL).

27. Ciclismo. Brujas-La Panne masculina (BEL).

28. Ciclismo. E3 Saxo Classic femenina, en Wevelgem (BEL).

28-30. Motociclismo. Mundial Superbike. Portugal.

29-06. Curling. Mundial masculino, en Moose Jaw (CAN).

30. Motociclismo. Mundiales. G.P. Américas.

30. Ciclismo. E3 Saxo Clasic masculina, en Wevelgem (BEL).

30-11. Ajedrez. Europeo femenino, en Rodas (GRE).



ABRIL



02. Ciclismo. Dwars door Vlaanderen (BEL).

03. Fútbol. Congreso ordinario UEFA, en Belgrado.

04-06. Atletismo. Grand Slam Track. Kingston (JAM)

04-06. Motociclismo. Mundial trial. GP España, en Benahavís.

05. Turf. Gran National, en Liverpool.

06. Automovilismo. F1. G.P. Japón.

06. Ciclismo. Tour de Flandes, en Oudenaarde (BEL).

06-13. Tenis. Masters 1.000 de Montecarlo.

07-12. Ciclismo. Itzulia-Vuelta al País Vasco (ESP).

07-13. Lucha. Europeos, en Bratislava (SVK).

08-09. Fútbol. Liga de Campeones. 1/4 final, ida.

08-13. Bádminton. Europeos, en Horsens (DIN).

08-16. Baloncesto. Eurocopa masculina. Final.

10. Fútbol. Liga Europa. 1/4 final, ida.

10. Fútbol. Liga Conferencia. 1/4 final, ida.

10-13. Golf. Masters, en Augusta (EEUU).

11-13. Motociclismo. Mundial trial. GP Portugal. Viana do Castelo.

11-13. Motociclismo. Mundial Superbike. Países Bajos.

12. Ciclismo. París-Roubaix femenina (FRA).

13. Automovilismo. F1. G.P. Baréin.

13. Baloncesto. Euroliga femenina. Final, en Zaragoza

13. Ciclismo. París-Roubaix masculina (FRA).

13. Remo. Regata Oxford-Cambridge.

13. Motociclismo. Mundiales. G.P. Catar.

13-21. Halterofilia. Europeos, en Chisinau.

15-16. Fútbol. Liga de Campeones. 1/4 final, vuelta.

17. Fútbol. Liga Europa. 1/4 final, vuelta.

17. Fútbol. Liga Conferencia. 1/4 final, vuelta.

18. Motociclismo. Mundial X-Trial. X-Trial de las Naciones, en Niza (FRA).

19. Baloncesto. Fase final de la NBA.

20. Automovilismo. F1. G.P. Arabia Saudí.

20. Ciclismo. Amstel Gold Race.

21. Atletismo. Maratón de Boston (EEUU).

22-04 may. Tenis. WTA 1000 Madrid. Mutua Madrid

23. Ciclismo. Flecha Valona, en Huy (BEL).

23-27. Judo. Europeos, en Podgorica.

23-04 may. Tenis. Masters 1000 Madrid. Mutua Madrid

24-27. Automovilismo. WRC. Rally Islas Canarias (ESP).

24-27. Golf. The Chevron (major femenino), en The Woodlands, Texas (EEUU).

26. Fútbol. Final Copa del Rey, en Sevilla.

26. Atletismo. Liga de Diamante. Xiamen (CHN).

26. Motociclismo. Mundial X-Trial. Tallín.

27. Motociclismo. Mundiales. G.P. España.

27. Atletismo. Maratón de Londres.

27. Atletismo. Maratón de Madrid.

27. Ciclismo. Lieja-Bastoña-Lieja (BEL).

29-30. Fútbol. Liga de Campeones. Semifinales, ida.

29-04 may. Ciclismo. Tour de Romandía (SUI).



MAYO



01. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, ida.

01. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, ida.

01. Ciclismo. Eschborn-Fráncfort (GER).

01-04. Baloncesto. Copa Europa FIBA. Fase final, en Estambul.

01-11. Fútbol playa. Copa del Mundo, en Victoria (Seychelles)

02-04. Atletismo. Grand Slam Track, en Miami (EEUU).

02-04. Fútbol Sala. Liga de Campeones. Fase final, en Le Mans (FRA).

02-04. Motociclismo. Mundial Superbike. Italia.

03. Atletismo. Liga de Diamante. Shanghái/Suzhou (CHN).

03. Turf. Derbi de Kentucky (EEUU).

03-04. Balonmano. Fase final Liga Campeones femenina, en Graz (AUT)

03-04. Vela. SailGP, en Río de Janeiro (BRA)

04. Automovilismo. F1. G.P. de EE.UU.

04-17. Fútbol. Europeo femenino sub-17, en Islas Feroe.

05-11. Ciclismo. Vuelta a España femenina.

06-07. Fútbol. Liga de Campeones. Semifinales, vuelta.

06-18. Tenis. Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma.

07-11. Kárate. Europeos, en Ereván.

08. Fútbol. Liga Europa. Semifinales, vuelta.

08. Fútbol. Liga Conferencia. Semifinales, vuelta.

09-17. Squash. Campeonato del Mundo (sede por concretar)

09-01 jun. Ciclismo. Giro de Italia.

09-25. Hockey hielo. Mundial, en Suecia y Dinamarca.

10-17. Vela. Mundiales Láser, en Qingdao (CHN).

11. Motociclismo. Mundiales. G.P. Francia.

11. Hockey patines. Final de la Liga de Campeones.

14-18. Piragüismo. Europeos eslalon, en Vaires-sur-Marne (FRA).

15. Fútbol. Congreso ordinario de la FIFA en Asunción (PAR).

15-18. Automovilismo. WRC. Rally Portugal.

15-18. Golf. Campeonato PGA, en Charlotte (EEUU).

16. Atletismo. Liga de Diamante. Doha.

16-18. Ciclismo. Itzulia-Vuelta al País Vasco femenina.

16-18. Motociclismo. Mundial trial. GP Japón. Motegi.

16-18. Motociclismo. Mundial Superbike. Rep. Checa.

17-18. Fútbol Sala. Copa del Rey. Fase Final.

17-25. Tenis de mesa. Mundiales, en Doha.

18. Automovilismo. F1. G.P. Italia.

19-01 jun. Fútbol. Europeo masculino sub-17, en Albania.

21. Fútbol. Final Liga Europa, en Bilbao (ESP).

22-25. Ciclismo. Vuelta a Burgos (ESP).

23-25. Baloncesto. Euroliga. Fase final, en Abu Dabi.

23-25. Esgrima. Copa del Mundo. Prueba de sable en Madrid.

24. Fútbol. Final de la Liga de Campeones femenina, en Lisboa.

24. Fútbol. Ida de la final de la Liga de Campeones de África.

24-25. Balonmano. Fase final Liga de Campeones, en Hamburgo (ALE).

25. Automovilismo. F1. G.P. Mónaco.

25. Automovilismo. 500 Millas Indianápolis.

25. Atletismo. Liga de Diamante. Rabat.

25. Motociclismo. Mundiales. G.P. Gran Bretaña.

25-10 jun. Tenis. Roland Garros, en París.

26-31. Gimnasia artística. Europeos, en Leipzig (GER).

28. Fútbol. Final Liga Conferencia, en Breslavia (POL).

29. Fútbol Sala. Fase final de la Liga.

29-01 jun. Golf. US Open fem. (major), en Hartford (EEUU).

29-01 jun. Remo. Europeos, en Plovdiv (BUL).

30-01 jun. Atletismo. Grand Slam Track. Filadelfia (EEUU)

31. Fútbol. Final de la Liga Campeones, en Múnich (GER).

31. Balonmano. Final de la Liga Asobal.

31-01 jun. Motociclismo. Mundial trial. GP Francia. Calvi.



JUNIO



01. Automovilismo. F1. G.P. España.

01. Fútbol. Vuelta de la final de la Liga de Campeones de África.

01. Pelota vasca. Final del Manomanista, en Pamplona.

04-08. Gimnasia rítmica. Europeos, en Tallín (EST).

04. Fútbol. Liga de Naciones. Semifinales.

05. Fútbol. Liga de Naciones. Semifinales.

05. Baloncesto. Finales de la NBA

05-08. Automovilismo. WRC. Rally Cerdeña (ITA).

05-08. Ciclismo. Vuelta a Gran Bretaña femenina.

06. Atletismo. Liga de Diamante. Roma.

06-14. Vela. Mundiales 470, en Gdynia (POL).

07-08. Motociclismo. Mundial trial. GP San Marino. Baldasserona.

07-08. Vela. SailGP, en Nueva York (EEUU)

08. Fútbol. Liga de Naciones. Final y tercer puesto.

08. Fútbol. Final Copa de la Reina.

08. Motociclismo. Mundiales. G.P. Aragón (ESP).

08-15. Ciclismo. Critérium de la Dauphiné (FRA).

12. Atletismo. Liga de Diamante. Oslo.

12-15. Golf. US Open, en Oakmont, Pennsylvania.

12-15. Ciclismo. Vuelta a Suiza femenina.

12-29. Fútbol. Europeo sub-21, en Eslovaquia.

13-15. Motociclismo. Mundial Superbike. Emilia-Romaña.

13-20. Judo. Mundiales, en Budapest.

14-19. Esgrima. Europeos, en Génova (ITA).

14-15. Automovilismo. 24 horas de Le Mans (FRA).

15. Automovilismo. F1. G.P. Canadá.

15. Atletismo. Liga de Diamante. Estocolmo.

15-13 jul. Fútbol. Mundial de Clubes, en EEUU.

18-29. Baloncesto. Eurobasket fem., en CZE, GER, GRE e ITA.

19-22. Golf. Campeonato PGA fem. (major), en Frisco (EEUU).

19-22. Piragüismo. Europeos sprint, en Racice (CZE).

20. Atletismo. Liga de Diamante. París.

21. Ciclismo. Sprint de Copenhague femenino.

22. Motociclismo. Mundiales. G.P. Italia.

22. Ciclismo. Sprint de Copenhague masculino.

23-29. Baloncesto 3x3. Copa del Mundo, en Ulanbator (MON)

26-29. Automovilismo. WRC. Rally Acrópolis-Grecia.

27-29. Atletismo. Europeos por equipos, en Madrid.

27-29. Atletismo. Grand Slam Track. Los Ángeles (EEUU)

28-6 jul. Baloncesto. AmeriCup femenina, en Santiago (CHI).

28-6 jul. Baloncesto. Mundial sub-19, en Lausana (SUI).

29. Automovilismo. F1. G.P. Austria.

29. Motociclismo. Mundiales. G.P. Países Bajos.

30-13 jul. Tenis. Torneo de Wimbledon, en Londres.



JULIO



02-27. Fútbol. Eurocopa femenina, en Suiza.

04-11. Vela. Mundiales iQFOIL, en Aarhus (DIN).

05. Atletismo. Liga de Diamante. Eugene (EEUU).

05-13. Baloncesto. Europeo femenino sub-18, en La Palma.

05-27. Ciclismo. Tour de Francia.

06. Automovilismo. F1. G.P. Gran Bretaña.

06-13. Ciclismo. Giro de Italia femenino.

10-13. Ciclismo. Europeos BMX, en Valmiera (LAT).

10-13. Golf. Campeonato Evian (major fem.), en Evian-les-Bains (FRA)

11. Atletismo. Liga de Diamante. Mónaco.

11-13. Motociclismo. Mundial trial. GP EEUU. Exter (Rhode Island).

11-13. Motociclismo. Mundial Superbike. Gran Bretaña.

11-03 ago. Natación. Mundiales, en Singapur.

12-20. Baloncesto. Mundial sub-19 femenino, en Brno (CZE).

12-02 ago. Fútbol. Copa América femenina en Ecuador.

13. Motociclismo. Mundiales. G.P. Alemania.

16-30. Hípica. Europeos saltos, en La Coruña (ESP).

17-20. Golf. Open Británico, en Antrim (Irlanda del Norte).

17-20. Atletismo. Europeos sub-23, en Bergen (NOR).

17-20. Automovilismo. WRC. Rally Estonia.

19. Atletismo. Liga de Diamante. Londres.

19-20. Vela. SailGP, en Portsmouth (ENG)

19-26. Polideportivo. Festival Olímpico Europeo de la Juventud, en Skopje.

20. Motociclismo. Mundiales. G.P. Rep. Checa.

20-30. Esgrima. Mundiales, en Tiflis (GEO).

23-27. Ciclismo. Europeos bicicleta montaña, en Melgaço (POR)

25-27. Motociclismo. Mundial Superbike. Hungría.

26-03 ago. Ciclismo. Tour de Francia femenino.

27. Automovilismo. F1. G.P. Bélgica.

27-07 ago. Tenis, Masters 1.000 de Toronto (CAN).

27-07 ago. WTA 1000. Montreal (CAN).

30-03 ago. Golf. Open Británico femenino (major), en Gales.

31-03 ago. Automovilismo. WRC. Rally Finlandia.

30-03 ago. Voley playa. Europeos, en Düsseldorf (ALE).



AGOSTO



02. Ciclismo. Clásica de San Sebastián.

02-03. Ciclismo. Mundiales de BMX, en Copenhague.

03. Automovilismo. F1. G.P. Hungría.

04-10. Ciclismo. Vuelta a Polonia.

06-07. Asamblea general de Panam Sports, en Asunción.

07-10. Atletismo. Europeos sub-20, en Tampere (FIN).

07-17. Polideportivo. Juegos Mundiales, en Chengdu (China)

07-18. Tenis. WTA 1000 Cincinnati

08-18. Tenis. Masters 1000 Cincinnati

08-17- Hockey hierba. Europeos femenino y masculino en Monchengladbach (GER).

09-23. Polideportivo. Juegos Panamericanos Júnior, en Asunción.

15-17. Ciclismo. Tour de Romandía femenino (SUI).

16. Atletismo. Liga de Diamante. Chorzów (POL).

16-17. Vela. SailGP, en Sassnitz (GER)

17. Motociclismo. Mundiales. G.P. Austria.

17. Ciclismo. BEMER Cyclassics, en Hamburgo (GER).

19-24. Ciclismo. Tour de Escandinavia femenino, en Noruega.

20. Atletismo. Liga de Diamante. Lausana (SUI).

20-24. Ciclismo. Renewi Tour, en Bélgica.

20-24. Gimnasia rítmica. Mundiales, en Río de Janeiro (BRA).

20-24. Piragüismo. Mundiales sprint, en Milán (ITA).

22. Atletismo. Liga de Diamante. Bruselas.

22-07 sep. Voleibol. Mundial femenino, en Tailandia.

22-27 sep. Rugby. Copa del Mundo femenina, en Inglaterra.

22-31. Baloncesto. AmeriCup masculina, en Managua.

23-14 sep. Ciclismo. Vuelta a España.

24. Motociclismo. Mundiales. G.P. Hungría.

25-31. Bádminton. Mundiales, en París.

25-06 sep. Tenis. Abierto de EE.UU. en Nueva York.

27-28. Atletismo. Liga de Diamante. Final, en Zúrich (SUI).

27-14 sep. Baloncesto. Eurobasket masculino. CYP, FIN, LAT y POL.

28-21. Automovilismo. WRC. Rally Paraguay.

30. Ciclismo. Classic Lorient Agglomération fem., en Plouay (FRA).

31. Automovilismo. F1. G.P. Países Bajos.

31. Ciclismo. Clásica Bretaña-Oeste de Francia, en Plouay (FRA).



SEPTIEMBRE



02-14. Ciclismo. Mundiales bicicleta montaña, en Valais (SUI).

04-14. Boxeo. Mundiales masculino y femenino OMB, en Liverpool (GBR)

05-07. Motociclismo. Mundial Superbike. Francia.

05-12. Tiro con arco. Campeonatos del Mundo, en Gwangju (KOR).

06-07. Triatlón. Europeos, en Estambul.

06-07. Vela. SailGP, en Taranto (ITA)

07. Automovilismo. F1. G.P. Italia.

07. Motociclismo. Mundiales. G.P. Cataluña (ESP).

11-14. Automovilismo. WRC. Rally Chile.

12. Ciclismo. Gran Premio de Québec (CAN).

12-28. Voleibol. Mundial masculino, en Filipinas.

13-21. Atletismo. Campeonatos del Mundo, en Tokio.

13-21. Halterofilia. Mundiales, en Zagreb (CRO).

14. Motociclismo. Mundiales. G.P. San Marino.

14. Ciclismo. Gran Premio de Montréal (CAN).

20-25. Béisbol. Campeonato de Europa, en Rotterdam (NED).

20-21. Vela. SailGP, en Génova (ITA)

21. Automovilismo. F1. G.P. Azerbaiyán.

21. Atletismo. Maratón de Berlín.

21-22. Motociclismo. Mundial trial. GP Naciones. Pobladura de las Regueras.

21-28. Ciclismo. Mundiales en carretera, en Kigali (RWA).

21-28. Remo. Mundiales, en Shanghái (CHN).

28. Béisbol. Final fase regular Grandes Ligas de EE.UU.

24-5 oct. Tenis. WTA 1000. Pekín

26-28. Atletismo. Mundiales en ruta, en San Diego (EEUU).

26-28. Golf. Ryder Cup, en Farmingdale, Nueva York (EEUU).

26-28. Motociclismo. Mundial Superbike. Aragón (España).

27-19 oct. Fútbol. Mundial sub-20, en Chile.

28. Motociclismo. Mundiales. G.P. Japón.



OCTUBRE



01-05. Ciclismo. Europeos carretera, en Ardéche/Drome (FRA).

01-06. Piragüismo. Mundiales eslalon, en Penrith (AUS).

01-10. Tenis. Masters 1000 Shanghai (CHN)

03-09. Natación. Mundiales paralímpicos, en Singapur.

03-12. Halterofilia. Mundiales, en Forde (Noruega).

04-05. Vela. SailGP, en Cádiz.

04-12. Vela. Mundiales Fórmula Kite, en Cagliari (ITA).

05. Automovilismo. F1. G.P. Singapur.

05. Motociclismo. Mundiales. G.P. Indonesia.

06-12. Tenis. WTA 1000 Wuhan (CHN)

07-12. Ciclismo. Simac Ladies Tour (NED).

07-12. Vela. Mundiales 49er, en Cagliari (ITA).

07-19. Baloncesto. Europeos de baloncesto en silla en Sarajevo.

10-12. Motociclismo. Mundial Superbike. Estoril (POR).

11. Ciclismo. Il Lombardía (ITA).

12. Atletismo. Maratón de Chicago.

12-19. Tenis mesa. Europeos, en Zadar (CRO).

14-16. Ciclismo. Tour Isla Chongming femenino (CHN).

14-19. Ciclismo. Tour de Guanxi masculino (CHN).

16-19. Automovilismo. WRC. Rally Europa Central.

17-19. Motociclismo. Mundial Superbike. España (Jerez).

19. Automovilismo. F1. G.P. EEUU.

19. Ciclismo. Tour de Guanxi femenino (CHN).

19. Motociclismo. Mundiales. G.P. Australia.

19-25. Gimnasia artística. Mundiales, en Yakarta.

22-26. Ciclismo. Mundiales en pista, en Santiago (CHI).

26. Automovilismo. F1. G.P. México.

26. Motociclismo. Mundiales. G.P. Malasia.

27-02 nov. Tenis. Masters 1.000 París



NOVIEMBRE



01-08. Tenis. Finales WTA, en Riad.

02. Atletismo. Maratón de Nueva York.

05-27. Fútbol. Mundial sub-17 masculino Qatar 2025.

06-09. Automovilismo. WRC. Rally Japón.

06-16. Tiro. Mundiales, en El Cairo.

07-08. Vela. SailGP, en Oriente Medio. Lugar por definir

09. Automovilismo. F1. G.P. Brasil.

09. Motociclismo. Mundiales. G.P. Portugal.

09-16. Tenis. Finales ATP. Turín.

13-20. Tenis. Finales Copa Billie Jean King, en Málaga.

14-23. Voley playa. Mundiales, en Adelaida (AUS).

16. Motociclismo. Mundiales. G.P. Com. Valenciana (ESP).

22. Automovilismo. F1. G.P. Las Vegas.

22-07. Polideportivo. Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (PER)

24-14 dic. Balonmano. Mundial femenino, en Alemania y P.Bajos.

27-20. Automovilismo. WRC. Rally Arabia Saudí.

29-30. Vela. SailGP, en Abu Dabi (EAU)

30. Automovilismo. F1. G.P. Catar.



DICIEMBRE



01-05. Polideportivo. VI Conferencia Mundial sobre Dopaje, en Busan (KOR)

07. Atletismo. Maratón de Valencia.

07. Automovilismo. F1. G.P. Abu Dabi.

14. Atletismo. Campeonatos de Europa de cross, en Lagoa (POR)

21-18 ene. Fútbol. Copa África de Naciones, en Marruecos.

31. Atletismo. Carreras de San Silvestre. EFE