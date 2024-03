Inés Rivas: “No quiero que nos quedemos a las puertas del ascenso”

Inés Rivas Fiel (7 de junio de 1998, A Coruña) es una de las jugadoras más importantes del Zalaeta.

Empezando desde el instituto hasta llegar al primer equipo, la central ya ha vivido dos fases de ascenso. La primera, en el 2019, teniendo un papel secundario. La segunda, tras un periplo de tres años en el Emevé, la vivirá en unas semanas siendo una pieza fundamental en el equipo de su casa.



Inés está muy orgullosa de que el Zalaeta ya haya sellado matemáticamente su presencia en la fase de ascenso, pero ahora tiene dos objetivos claros: ganar en liga al invicto Leganés y conseguir el ascenso a la Superliga Femenina.

Antes de nada, ¿cómo estás?

Muy contenta por haber conseguido ya la clasificación para la fase de ascenso. Este año ninguna nos lo esperábamos. Estábamos haciendo muy buen trabajo tanto en los entrenamientos como en los partidos y eso nos ha llevado hasta esta situación.

Jugar esta fase será distinto porque pondré mi granito de arena

A nivel personal, después de llevar tantos años en el Zalaeta, ¿qué supone poder jugar otra fase de ascenso?

Es un orgullo enorme. Al final soy canterana desde el instituto. Me crié en el Barrio de la Flores. Nada más empezar en el instituto ya me metí en el equipo. Hace cinco años logramos jugar la fase de ascenso, pero no fue lo mismo vivirlo como lo viví, sin ser titular que hacerlo ahora jugando. En esta ocasión cambia mucho porque ya no sólo es un éxito a nivel grupal sino que lo es a nivel individual porque estoy poniendo mi granito de arena. Ahora, el orgullo es doble.



¿Hay muchos cambios entre los dos equipos?

Sí, muchísimos. Por ejemplo en la plantilla hubo varios cambios a pesar de que nos mantenemos Patri (Santos), Alba (Quirós), Andrea (Rivas) o yo misma. También es verdad que se cambió mucho tanto a nivel de juego como a nivel rendimiento. Los pilares fundamentales que tenemos este año son muy distintos. Tienen otro papel. Por ejemplo, Tea (Andric) es diferente a la receptora que teníamos en esa temporada, que era Tania Cobos. A pesar de jugar en la misma posición, Tania y Tea aportan cosas distintas, por lo que el juego también cambia.

La pena es no poder organizar la fase de ascenso.

Sí. Lo bonito sería, ya que lo logramos, poder jugarla en casa igual que hicimos el año pasado con la Copa Princesa. Aun así, yo creo que en parte nos beneficia jugar fuera. Es cierto que hacerlo en casa nos da esa ventaja de jugar ante nuestra afición, conocer el pabellón y entrenar en él. Aun así pienso que nos va a venir bien el hecho de viajar y estar todas juntas concentradas en un hotel. Cuando viajas, lo haces con un chip de competición que en casa no lo tienes tanto porque vas de casa al pabellón. Entonces, ambos escenarios tienen sus partes buenas y sus partes malas.

Precisamente en casa fue donde sellasteis el pase. ¿Tuvisteis más nervios de los habituales?

Yo te voy a hablar por mí. Yo no tuve porque creía que ya estábamos clasificadas. Entonces, para mí fue un partido normal, pero teniendo en cuenta la presión de jugar contra el Covadonga, que son unas chicas que luchan mucho y hacen muy bien las cosas. A nivel individual yo iba relajada. A nivel grupal estuvimos muy bien a pesar de no tener a Emma (Ordóñez) por su lesión.

Durante el partido apenas se notó su baja.

La verdad es que no. Supimos solventarlos muy bien. Tú ves las estadísticas y el reparto de juego que hubo y fue muy parecido al habitual. No tuvimos excesivos fallos en recepción ni en ataque. Supimos solventar muy bien su baja.

Te llena de orgullo hacer un buen saque y que el equipo responda bien

Al igual que pasó contra el Extremadura Arroyo, en el momento en el que empezaste a sacar, el equipo desplegó su mejor juego. ¿Es una alegría personal?

Que pase eso me llena mucho de orgullo. Al final, es la recompensa del trabajo que llevamos haciendo durante esta segunda vuelta. Los entrenamientos están siendo impecables. Siempre te llena de orgullo el hacer una buena acción con el saque y que el equipo responda muy bien en todas las facetas. Que pase esa cosa recompensa el trabajo que haces día a día.

¿Trabajas mucho para tener un buen saque?

Soy una jugadora que soy muy constante en el saque. No suelo fallar mucho. Pero lo que dicen mis compañeras, cuando reciben, es que es un saque complicado. Luego, con los consejos que nos da Jorge (Barrero, entrenador del Zalaeta), sobre como sacar a determinadas zonas para hacer más daño, ayuda mucho. Además, si a eso le sumas la confianza que tengo yo en mi saque, pues conseguimos dañar la recepción del equipo rival o incluso hacer algún ‘ace’ como la semana pasada. Al final, sacar consiste en escuchar a Jorge y en tener confianza.

¿Hay alguna faceta del juego en la que quieras mejorar?

Quiero mejorar en muchas cosas (ríe). A nivel particular, este año mejoré bastante en el bloqueo y en la defensa, pero lo que podría ser mi faceta más fuerte, el ataque, tengo mucho que mejorar. Tengo que incorporarme más al contraataque, no meterme tanto debajo de la pelota... Al final, son pequeñas cosas que se tienen que ir puliendo en los entrenamientos.

Por último, ¿qué objetivo te marcas ahora?

A nivel personal, me encantaría plantarle cara a Leganés. Lleva toda la temporada invicto y quiero que aprovechemos que jugamos en casa para ganar. No vale intentarlo, hay que ganar. Hay que hacerle frente con un juego como el que estamos haciendo estas últimas semanas. Una vez que lleguemos a la fase de ascenso, no quiero que nos quedemos a las puertas como nos pasó este año en la Copa Princesa. Tenemos que competir como sabemos hacerlo y haciendo daño como sabemos para conseguir una de las plazas de la Superliga. Creo que lograr el ascenso sería el broche de oro para esta gran temporada.