Rafa Nadal anuncia que se retirará tras la final de la Davis

Rafa Nadal anunció este jueves su retirada del tenis a los 38 años y después de una serie de lesiones que le han impedido competir al máximo nivel.

"Me retiro", comenta el balear en un vídeo personal en el que confiesa que "la realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final".

El manacorí colgará la raqueta en noviembre tras la disputa de las finales de la Copa Davis con un total de 92 títulos de los que 22 son del 'Grand Slam'. Además de haber logrado la medalla de oro en los Juegos, tanto en individual como en dobles, ha conseguido también cinco Copa Davis.