Federer a Nadal: "Pensé que estaba en la cima del mundo hasta que llegaste"

El suizo Roger Federer, rival sobre las pistas de Rafa Nadal, publicó una carta en sus redes sociales para elogiar al tenista español, del que dijo que su irrupción hace veinte años le bajó del pedestal en el que se creía sentir tras alcanzar el número uno y con cuyo estilo hizo que "disfrutara aún más el juego", elevando con su calidad "todo al siguiente nivel".

Las carreras profesionales de Federer y Nadal han seguido una trayectoria paralela en las últimas dos décadas, hasta la retirada del suizo en septiembre de 2022 en la Copa Laver en Londres con un palmarés que incluía veinte Grand Slams.

Dos años después, en Málaga, Rafa Nadal dice adiós a su carrera profesional disputando la Copa Davis con España, algo que no ha querido desaprovechar Federer para elogiar a su gran rival pero también amigo.

"Vamos Rafael Nadal. Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme", confiesa Federer, que empieza "por lo obvio".

"Me ganaste... mucho. Más de lo que yo logré ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, sentí que estaba entrando en tu patio interior, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, incluso llegando tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando alguna ventaja", declara.

"No soy una persona muy supersticiosa, pero lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Juntar tus botellas de agua como soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior... Todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantó todo el asunto. Porque era tan único, era tan tú. Y sabes qué, Rafa, hiciste que disfrutara el juego aún más aunque tal vez no al principio", señala.

"Después del Abierto de Australia de 2004, llegué al número uno del mundo por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste en la cancha de Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps y me ganaste de manera convincente. Todo ese ruido que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un Grand Slam algún día, no era solo publicidad", recuerda.

"Ambos estábamos al comienzo de nuestro viaje y es un viaje que terminamos haciendo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decir: ¡Qué increíble racha has tenido! Incluyendo 14 Roland Garros. ¡Histórico!. Hiciste que España se sintiera orgullosa e hiciste que todo el mundo del tenis se sintiera orgulloso", apunta.

Federer también piensa "en los recuerdos compartidos promocionando el deporte juntos".

"Jugamos ese partido mitad hierba, mitad tierra batida y rompimos el récord de asistencia de todos los tiempos jugando frente a más de 50.000 seguidores en Ciudad del Cabo. Siempre nos hacíamos reír a carcajadas. Nos cansábamos en la cancha y luego, a veces, teníamos que sostenernos literalmente durante las ceremonias de entrega de trofeos", dice.

"Todavía te agradezco que me hayas invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Academia en 2016. En realidad, me invité yo mismo. Sabía que eras demasiado educado como para insistir en que estuviera allí, pero no quería perdérmelo. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos muy contentos de que nuestros hijos hayan entrenado en tu academia. Se lo pasaron genial y aprendieron mucho, como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupó que mis hijos volvieran a casa jugando al tenis como zurdos", destaca.

"Y luego estaba Londres, la Laver Cup en 2022. Mi último partido. Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche y compartir esas lágrimas será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera", recuerda.

"Rafa, sé que estás centrado en la última parte de tu épica carrera. Hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo.Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en tu éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y que seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación. ¡Eso es Rafa! Un saludo y siempre, tu fan Roger", concluye.