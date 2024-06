Ricky Rubio, sobre su futuro: "Ni idea, no quiero tomar la decisión en caliente"

El base del Barça Ricky Rubio aseguró este domingo, tras la eliminación del cuadro azulgrana a manos del Real Madrid en las semifinales de la Liga Endesa (92-95), que no tiene "ni idea" de si seguirá el curso que viene en el equipo, pero sí remarcó que no quiere "tomar la decisión en caliente".

"No tengo ni idea (de si seguiré el año que viene). No quiero tomar la decisión en caliente, sino estar unas semanas con la cabeza fría para poder valorarlo todo. No ha sido fácil. Ahora en caliente es difícil decidir", aseguró el jugador catalán ante los medios de comunicación.

Desde el Palau Blaugrana, Rubio, que en febrero fichó por el Barça hasta final de la presente temporada tras más de medio año alejado de las pistas para cuidar de su salud mental, admitió que se ha sentido "raro" en su regreso a la alta competición.

"He querido cambiar algunas cosas. Entrar a mitad de temporada y no sentirme al cien por cien no es fácil. No he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa. El balance no es bueno", resumió.

Por último, Rubio criticó el papel de los árbitros durante toda la serie, aunque subrayó que la eliminación del Barça no se debió a ellos: "Si queremos tener una de las mejores ligas del mundo también tenemos que tener un gran nivel en todos los sentidos. Creo que no ha sido así, pero no achacaría este 3-0 a los árbitros".