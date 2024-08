Attaoui se clasifica por tiempos para la final de 800, los relevos 4 x400 eliminados

El español Mohamed Attaoui se ha clasificado por tiempos para la final de 800 metros de los Juegos Olímpicos de París una vez disputada la tercera serie de semifinal, en la que el atleta de Torrelavega fue cuarto con 1:43.69.



Una marca que le permite al plusmarquista nacional de la distancia con 1:42.04 pasar a la final de este sábado, gracias a que fue uno de los dos mejores tiempos de las tres series entre los que no lograron el pase directo.



Attaoui no compitió a su mejor nivel, tácticamente errático al quedar encerrado por la calle interior, ante rivales de mucha calidad y más corpulentos. Su reacción final en los últimos 80 metros le dio la cuarta plaza y la condición de finalista.



"Me fui encontrando bien y vi hueco, me metí por dentro, iba cómodo, pero he corrido muy mal. En la última recta iba encerrado y tuve que salir a calle 3 para rematar al final", explicó Attaoui al final de la prueba.



"He corrido bastante mal, suelo atacar a 250 metros de meta, pero no lo he planteado así. Tenía rivales duros, y esperé a que atacaran. Yo salí a 150 metros, ataqué, pero me vi encerrado. En la última recta tenía fuerza, pero no llegaba, tuve que remate rematar muy al final", explicó.



Ante sus expectativas previas a la final, Attaoui se dio por contento con su participación en los Juegos, pero aún espera superarse. "Ahora en la final compito por la tarde, he cumplido ya de sobra y estoy muy contento. Hoy el estadio estaba lleno, he visto mucha gente española y me vine arriba. Mañana a por todas", manifestó.



En la sesión matutina en el Estadio de Saint Denis, quedaron eliminados los equipos españoles de 4x400, con la sexta plaza en hombres, (3.01.60), y la quinta en mujeres (3.28.29).