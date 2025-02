El VAR, el villano favorito

El VAR y el arbitraje en España están más en el foco que nunca, aunque no por lo que le suceda al Dépor. Los tira y afloja de los de siempre han llevado la polémica a un nivel extenuante para los aficionados ajenos a estas disputas. Lo que parecía un invento revolucionario para reducir injusticias se ha convertido en un arma arrojadiza. La pereza que me produce esta deriva no me aleja todavía de la idea de que el VAR ha reducido drásticamente las injusticias, aunque a costa de hacer el fútbol menos atractivo con cada interrupción.



Tampoco ha sido un aliado del Deportivo esta temporada. La ausencia de un criterio unificado provoca que una misma jugada pueda resolverse de forma distinta en Riazor y en el Nuevo Mirandilla, por poner dos ejemplos. Esta incoherencia es una de las grandes críticas al sistema, pero culpar al VAR de todo tampoco es la mejor estrategia.



Ayer, Arcediano Monescillo sí aplicó el reglamento a rajatabla. Estar de acuerdo con el reglamento ya es otro tema. El gol de Pablo Vázquez fue anulado porque la regla dicta que si un jugador marca “inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”, el tanto debe invalidarse. Si roza el brazo y hay gol posterior, no hay más vueltas. No es comparable con la acción de Blasco, ya que el reglamento diferencia ambos casos: “No se considera infracción si el brazo está cerca del cuerpo y no se encuentra en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio”. El VAR nació con problemas y ha sumado otros con su aplicación, pero no aparecieron ayer en Riazor.