Momentos de pasión inundaron este pasado fin de semana el mundo deportivista. Entre sábado y domingo se vivieron dos referencias de largo alcance. En la jornada dominical, el equipo femenino lograba el ascenso a la máxima categoría nacional, un movimiento bien merecido y añorado por todos los componentes de la estructura blanquiazul.



Más de 14.000 aficionados se congregaron en los graderíos de Riazor para respaldar una seria apuesta de la Entidad por su equipo femenino. No me cabe la más mínima duda que, desde el Consejo de Administración, se le dará continuidad al proyecto y todo esto no será un asunto pasajero. Sobre todo teniendo en cuenta la actuación del actual presidente, Álvaro García, en su espectacular puesta en escena en las celebraciones posteriores. Siempre reclamé que su puesto significaba transmitir gestión y filosofía al Club, en los buenos y malos momentos. Nunca delegar. Veo que dio un paso adelante, su capacidad para el festejo es encomiable. Enhorabuena para todos los que aportaron su granito de arena haciendo posible tan significado ascenso.



En la jornada sabatina, el Deportivo masculino llevó al éxtasis emocional a su inconmensurable afición. Rondaron los 29.000 aficionados, generando un nuevo record de asistencia a un partido de la categoría. Se sufrió, pero a estas altura lo único importante son los puntos a conseguir y estos se quedaron en casa.



Todo hace indicar que el camino está marcado, pero como dice el propio entrenador deportivista: “el fútbol es muy cabrón” y todo puede suceder. El próximo visitante es el Arenteiro, un equipo complicado y al que hay que oponer toda la capacidad posible. Las ‘aguas’ están serenas y los jugadores son conscientes de que cada partido representa una nueva singladura.



Dicho todo esto en medio del vino y las rosas, me gustaría, para aquel que le corresponda, señalar que en anteriores proyectos de futuro, los distintos consejos de administración que pasaron por la plaza de Pontevedra, ejercieron la autocomplacencia a la hora de tomar decisiones de futuro. Por ello, sería necesario leer entre líneas sobre lo acontecido a lo largo de esta extraña temporada e ir moviendo hilos. Uno es muy del Principio de Peter. Y no todo lo que triunfa en un momento, lo hace en el siguiente escalón. La segunda división profesional nada tiene que ver con la historia que se está viviendo, pero para analizar todo ello hay, en teoría, gente muy preparada y dispuesta. Confiemos en ello.



No salgo de mi asombro con todo lo que está aconteciendo en el entorno de la Federación Española de Fútbol. Creo que ya tengo una edad y recorrí mucho camino ‘entre Algeciras y Estambul’, pero esto es mucho. Ver al que iba a ser presidente declarando ante el juez como testigo, es para echarse a llorar. De vergüenza ajena. No me extraña nada que su señoría lo haya encausado.



La conclusión que saco es que se debió robar (presuntamente) a manos llenas. No es de recibo que los distintos organismos públicos no actuaran en consecuencia. Llegaron a tal descaro federativo que renunciaron a las subvenciones estatales que les correspondían, para no tener que rendir cuentas.



Finalizo. Yo no sé a qué van los presidentes de los clubs de fútbol a las reuniones en Madrid con el ‘colega’ Tebas. Ahora Laporta pone el grito en el cielo porque no estaba la tecnología de la línea de gol (sistema DAG) en el Bernabéu. ¡Pues hombre, ya se le pudo ocurrir antes!



Como siempre un placer.