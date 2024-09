N uestros antepasados coruñeses siempre fueron muy aficionados a la natación y de forma especial a la natación en aguas de la bahía y playas que rodean la ciudad, entre otras razones porque entonces no había piscinas. Hemos de recordar que la de La Solana, que fue la primera, se inauguró en julio de 1942.



Un buen lío ha montado Vinicius en este paréntesis liguero con las declaraciones en las que ha tachado a España como un país racista. En sus declaraciones, además, dice que espera que esta dirección cambie o deberían quitarle la organización del Mundial 2030 (que, por cierto, comparte con Portugal y Marruecos).



Los problemas de Vinicius con los espectadores de los partidos vienen de atrás y es el único entre sus compañeros que se ha quejado de racismo porque no hemos oído a Mendy, Tchouameni, Rüdiger y otros quejarse públicamente por que fueran maltratados por los aficionados o por los ciudadanos en general.



No sabemos quién asesora a Vinicius a la hora de sus manifestaciones públicas, pero debía pensar lo que dice y dejarse aconsejar por su entorno más inmediato, lo mismo que hace para encauzar sus negocios fuera del fútbol, que parece que los lleva muy bien encaminados. España no parece un país más racista que otros de su entorno.



Da la sensación de que el público la ha tomado con Vinicius por su actitud en los terrenos de juego, encarándose con los aficionados y protestándolo todo, no por el color de su piel. En España ha habido desde hace mucho tiempo jugadores negros y siempre han sido aceptados con naturalidad, incluso convirtiéndose algunos de ellos en verdaderos ídolos de masas.



Si la presencia de Vinicius en los campos no estaba demasiado bien vista, a partir de ahora la cuestión puede tomar caracteres más negativos, sobre todo para el personaje. Hace no mucho, la llegada de Mbappé había hecho saltar los rumores de una posible salida del brasileño (por cuestiones deportivas, principalmente). Hubo incluso clubes árabes que tentaron al jugador con cifras mareantes, las cuales fueron rechazadas. Pero, ahora, esta salida de tiesto ha comprometido incluso a su club, el Real Madrid, al que podría perjudicar claramente si se alejase la posibilidad de que la final del Mundial no se disputase en el “Santiago Bernabéu”. ¿Dejaría Vinicius a España fuera del Mundial de 2030? Quizá considere que Marruecos es un país menos racista?



Si fuera coherente, de acuerdo con sus declaraciones, tomaría la maleta y se iría a otro lugar.



Según nuestro punto de vista, lo que tiene que cambiar Vinicius es su forma de actuar en los campos, así se evitará broncas, abucheos y problemas con los árbitros y con los espectadores. El problema nació por su maleducado comportamiento y derivó hacia una forma intolerable de racismo de algún sector social, que es lo que ahora denuncia el jugador.