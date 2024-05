Yo quiero ser campeón

Hace ya la friolera de 12 años (digo friolera y a mí me parece que fue ayer…) nos reunimos un grupo de amigos invitados por Fede García Poncet para tomarnos unas cañas y celebrar el ascenso del Deportivo a Primera tras batir todos los records de puntuación en Segunda.



Allí fue donde conocí a Fernando Blanco, colaborador de este periódico y de otros medios y gran amigo mío desde aquel mes de junio de 2012. Y fue en aquella animada charla cuando muchos de los que estábamos allí nos pusimos a debatir acerca de unas palabras que había dicho el presidente Lendoiro días antes en las cuales afirmaba que era la primera vez que el Deportivo era campeón de la Segunda División.



Empezamos a hacer memoria y a preguntar a otros y, efectivamente, esa temporada 2011-2012 fue la primera vez que el Deportivo había sido campeón de la división de plata.



Hubo otras cuatro ocasiones en las que quedó de primero en la década de los 60, pero en aquellos años había dos grupos en Segunda y el Deportivo simplemente fue el primero de uno de ellos, pero no hubo ningún partido ni eliminatoria que dilucidara el campeón absoluto con lo que no se le puede llamar campeón. Porque el campeón es siempre uno y solo uno. Eso lo tenemos claro.



Y de resultas de aquel campeonato de Segunda de 2012 nos entregaron una copa, cosa que está muy bien. Es un trofeo similar al de la liga de Primera, solo que más pequeño, lógicamente.



Y vaya, que no lo vamos a incluir en nuestro palmarés de títulos, pero siempre es bonito ese reconocimiento a un campeonato. Aunque sea de Segunda División. Y claro, enseguida me puse a pensar en los equipos que han sido campeones de Primera y Segunda. Ya sabemos –como bien recordó Lucas Pérez el día del ascenso- que el Deportivo es “1 de 9”. Y de los otros 8 equipos pues hay tres que jamás han estado en Segunda, pero de los otros 5: Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Real Sociedad y Valencia creo que todos han sido campeones en Segunda. Los cuatro primeros lo fueron este mismo siglo y el Valencia lo fue al menos en 1987, que yo recuerde. Por tanto, en campeonatos de Primera y Segunda no somos los únicos.



Pero he aquí que la próxima semana se nos presenta una ocasión estupenda de volver a hacer historia. Esa pequeña historia que no está plagada de Champions ni de ligas una detrás de otra ni nada por el estilo, pero que sí está llena de hechos que nos hacen únicos. Nos hemos tirado cuatro años en la tercera categoría del fútbol español, hemos tocado fondo la jornada que estuvimos en descenso a Segunda RFEF. Y ahora, por fin, volvemos al fútbol profesional y con aspiraciones de seguir mirando hacia arriba.



Y no estaría nada mal abandonar esta Primera RFEF ganando el campeonato y pasar a ser el único equipo campeón de las tres primeras categorías del fútbol español. Evidentemente a todos nos hubiese gustado haber subido hace años aunque fuera en el play off y de penalti injusto, pero ya que hemos aguantado tantas penurias en estos cuatro años, a mí me encantaría que nos fuéramos a lo grande siendo campeones.

Y ya de paso nos llevamos ese trofeo que entregan al campeón y que me ha parecido bastante bonito. Se parece un poquito al trofeo de la Europa League, eso sí.



En cualquier caso, el objetivo está conseguido. Hemos ascendido. ¡¡¡POR FIN!!!