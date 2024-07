Palcos y despachos

Les anticipaba la semana pasada que la ‘desvergüenza’ que se vive en el seno de la Federación Española de Fútbol iba a continuar y que los capítulos se mantendrían en el tiempo. Pues no me equivocaba cuando realicé tal premonición.



Con motivo de la celebración de la Eurocopa en tierras germanas, las declaraciones de unos y de otros, a lo que añadiremos los movimientos tácticos para sentarse en el palco, consuman la epopéyica falta de raciocinio organizativo.



Pero vayamos por partes, ya que aquí hay muchos laberintos diferenciados. El actual responsable federativo, el que tiene la espada de Damocles encima de su cargo, se busca la vida de sillón en sillón por Alemania. Siente el apoyo corporativo de la UEFA y FIFA y, aprovechando la debilidad de su Gobierno, ante la falta de concreción por la celebración del Mundial 2030, campa a sus anchas por estadios y despachos.



En el partido ante los teutones, Rocha se sentaba a la diestra del máximo mandatario de la UEFA. Situación que obligaba al Presidente de nuestra querida España a acomodarse, conjuntamente con la ministra Alegría, del lado contrario, codo con codo con el canciller Olaf Scholz. Del hombre, Del Bosque, que designaron para representar a la Federación en estas circunstancias, ni se sabe. Menudo marrón debe tener el bueno del ex seleccionador. Un autentico cero a la izquierda. ¿Cobrará por ello?... Imagino que así será.



Mientras, Tebas se sienta en la mesa federativa, con las territoriales. Con dos de sus alfiles incorporados a la Junta Directiva, se debe sentir como pez en el agua. Su poder es amplio y variado.



Rafael Louzán, nuestro presi, se dedica a flirtear con los medios para sacar la cabeza y posicionarse, por si hubiera lugar a una oportunidad de situarse en cabeza del grupo. Por un lado anuncia que A Coruña está confirmada como sede del Mundial y por otro, trata de contentar a Vigo trasladando que aún quedan posibilidades de que se amplíen el número de sedes. Y para dejar a todos en buena sintonía, presagia que los estadios elegidos, posiblemente, no tendrán que tener las ampliaciones anunciadas. Toda una oda a la confraternidad de intereses. Pero no todo iba a ser poesía, así que desde la ciudad olívica, de la mano de su Teniente Alcalde, le llegaron las primeras advertencias políticas: “¿Cómo es posible que hable de puntuaciones de sedes cuando aún no son públicas y a Vigo todavía no se le ha comunicado nada?”, “exigimos a la FEF que tome medidas para poder garantizar la imparcialidad de los órganos que van a tomar la decisión”.



Punto y aparte. Comienza la pretemporada de casa Depor. Esta vez no hubo que tirar de fichajes de relumbrón para iniciar la campaña de socios. De todas formas, que no se olviden que con lo que hay, que está muy bien, no llega para lograr el siguiente objetivo. Intuyo que nos van a sorprender con grandes protagonistas. Al tiempo. Finalizo. Sorprende el nuevo Consejo de Administración de la SAD deportivista. El ‘primer espada’ al frente del proyecto. Qué quieren que les diga… pero todo hace indicar que, los implicados en la gestión, no tendrán ni un minuto para la relajación. Me gusta.



