OPINIÓN | Preguntas sobre Lucas Pérez

Lucas Pérez está a punto de incorporarse al PSV Eindhoven, un equipo que acaba de eliminar a la Juventus en la Champions, detalle que alerta sobre el nivel que atesora el futbolista que se fue del Deportivo el pasado mes de enero. Lucas se marcha a Países Bajos y brotan dudas y desconfianzas por parte de aquellos que redujeron su marcha a una cuestión personal, que sin duda no era menor. Lucas, que no viaja en avión, tenía una idea legítima y entendible, la de estar cerca de Madrid, la ciudad donde reside su hijo.

A veces la vida no se escribe con los renglones previstos. Lucas es un profesional y debe jugar allí donde le sale el trabajo. En A Coruña tenía uno. Se fue un futbolista que estaba muy por encima del nivel del equipo, el ídolo de una afición y de una ciudad, una auténtica leyenda en un club donde situarse en ese listón no está barato. Lucas con la camiseta del Dépor era cualquiera de nosotros cumpliendo su sueño de niño. Era el espejo para que los niños persigan sus sueños, un modelo de tesón, esfuerzo y superación. ¿Tenía privilegios respecto a sus compañeros? ¡Cómo para no tenerlos! Hagamos otra pregunta: ¿Hubiera salido el año pasado el Dépor de Primera RFEF si Lucas hubiese tomado en enero las de Villadiego (o las de Eindhoven)? Es razonable dudarlo 12 goles y 17 asistencias después. También tras aquel gol eterno en la portería de Pabellón.

Y la gran pregunta: ¿Hizo el Deportivo todo lo posible por cuidar, mimar, integrar y asegurar el futuro como deportivista del emblema de tanta gente, de un tipo que no es un futbolista más? O expresado de otra manera: ¿Tenía el club la responsabilidad, o casi se podría decir el deber, de hacerlo?

Lucas se va a Eindhoven. Se va a una de las ciudades más feas y aburridas del continente. Otra vez hace la maleta y emigra. Lo hace después de que todos percibiésemos que hace dos años llegó para quedarse. A Coruña cada vez está más cerca de Madrid. Desde luego más que la inhóspita Eindhoven. Pero sobre todo lo que subyace de todo este asunto es que aquí nadie ha salido ganando, ni el Deportivo, ni la ciudad, ni Lucas, ni la afición que le adora.