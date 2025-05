OPINIÓN | Parece mentira

Parece mentira que un grupo de grandes jugadores no sea capaz de formar un gran equipo. Parece mentira que tan grandes jugadores no sean capaces de bajar el culo cuando hay que hacerlo. Parece mentira que tan grandes jugadores se hayan bloqueado una y otra vez en los minutos finales. Parece mentira que tantos partidos se hayan escapado por un suspiro. También parece mentira que un club que llega a la cima decida cambiar a todo su equipo directivo. Y parece mentira que ante las adversidades en forma de lesiones reaccionase con pasividad, tranquilidad y lentitud. Es verdad, pero parece mentira que el Leyma lleve solo siete victorias en treinta partidos. Parece mentira que dos de esos siete triunfos hayan sido ante los dos gigantes del basket español. Y también parece mentira que, pese a la emocionante victoria ante el Barça, una derrota el domingo en Bilbao pueda consumar matemáticamente el descenso a Primera FEB. Pero, ¿y si el Leyma gana en Miribilla? La temporada del Leyma parece mentira desde el primer día, pero aún así tengo el extraño pálpito de que todavía no se ha consumado el definitivo “parece mentira”.



Quedan cuatro jornadas y los naranjas están a tres victorias de la zona de salvación. Después de Bilbao, Andorra podría visitar el Coliseum virtualmente salvado, habría que ir a Murcia donde el UCAM casi seguro ya se no juegue nada, situación en la que también podría verse el Baskonia en su visita a A Coruña en la jornada final. Parece mentira, pero quizá dentro de poco más de tres semanas podamos decir de nuevo “parece mentira”.