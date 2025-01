OPINIÓN | El Básquet Coruña y la exigencia

El Básquet Coruña aborda hoy su tercer partido consecutivo en casa, un triplete en fechas festivas que no tiene sencillo remontar con un triunfo ante el excelente Valencia que con un clásico, Pedro Martínez, a los mandos deslumbra en España y en Europa. “No es nuestra liga”, deslizó este jueves Pablo de Amallo, el nuevo presidente del cuadro naranja. El trayecto se le ha revirado al equipo, vapuleado por tres bajas que no ha atinado a paliar. Hace ya casi un mes que Augusto Lima cayó lesionado y ya van tres semanas desde que Phil Scrubb tampoco puede ayudar. El técnico Diego Epifanio se maneja con el equipo de LEB Oro reforzado por Taylor y Thompkins, que no es poca cosa tampoco. Evidentemente no es sencillo encontrar temporeros de nivel. Pero hay quien lo hace Por el camino la marcha de LJ Figueroa abrió un nuevo vacío, que ahora desde el club se detecta como más esencial. Se asume que hay que incorporar a un tres-cuatro con puntos. Y se transmite, claro, que no es sencillo hacerlo. Mientras tanto la vida pasa.



Nadie puede ponerse de perfil ante el trabajo que se realiza en el Básquet Coruña. Excepcional. Tampoco es posible obviar las dificultades que afronta en un escenario en el que el club es un vigoroso David entre fornidos Goliats. Pero nada debe alejarnos de la exigencia inherente al deporte profesional. Ese reclamo debe alcanzar también al ambiente del Coliseum, un magno escenario que puede apretar mucho más a los rivales. Y, obviamente, alcanza también al periodismo, que puede y debe estar a la altura de un equipo ACB.