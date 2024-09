Ya ha arrancado la nueva Champions League de la UEFA, con formato nuevo y con calendario todavía más sobrecargado, algo de lo que todos se quejan pero que no parece tener mucho eco entre los encargados de confeccionarlo. Los últimos han sido el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el jugador del Manchester City Rodri, que han recordado nuevamente que tantos partidos provocan más lesiones y menor calidad de juego. Como dijo el técnico italiano, “lo único objetivo es que hay dos partidos más”.



Esta primera jornada de la máxima competición continental se ha dividido en tres días (las próximas se disputarán en dos, martes y miércoles, como tradicionalmente) y en ella, obvio es decirlo, participan todos los grandes aspirantes al título. Primero, el Real Madrid, que es el que lo defiende, y después el Manchester City, Bayern de Munich, Liverpool, París Saint Germain, Barcelona y los italianos, a los que siempre hay que tener en cuenta.



Debo reconocer que al principio me pareció un poco de lío el sistema competitivo de esta edición. Pero me imagino que, conforme avance su desarrollo, me familiarizaré con este nuevo engendro del organismo futbolístico continental. Desde luego, la UEFA se ha declarado rotundamente en contra de la Superliga europea, pero ha programado una competición lo más parecida a lo que habían ideado los seguidores de Florentino Pérez y compañía. Sin olvidar el aumento de la dotaciones económicas mucho más sustanciosas para los equipos participantes, que el dinero suaviza muchas actitudes.



Otra que tal baila es la Europa League, también de la UEFA. El sistema de competición viene a ser lo mismo que el de su ‘hermana mayor’: dieciocho enfrentamientos cada jornada y una locura de partidos y competencias, con algunos participantes de relieve (como el Manchester United, el Oporto, el Dinamo de Kiev, la Roma o el Tottenham), pero muchos equipos de segunda fila que harán que unos cuantos partidos sean seguidos solamente por los aficionados de ambos (eso pasará también en algunos partidos de Champions).



Lo cierto es que, como decimos siempre que nos referimos a esta competición, empieza la Champions (un torneo con esta denominación en el que todos los que participan no son campeones) y que, en cierta forma, a los viejos aficionados nos hace recordar la antigua Copa de Europa, que también tenía sus lagunas porque los enfrentamientos de verdad no empezaban hasta la eliminatoria de los cuartos de final.

Como nos gusta el fútbol, la seguiremos de cerca aunque con la intensidad justa.