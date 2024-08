Muy preocupado

M i entorno me traslada que hay que mantener la calma, que esto acaba de comenzar y los ajustes harán que el equipo logre equilibrarse y encauce su puesto clasificatorio a base de una buena respuesta sobre el terreno de juego.



Bueno… Es una buena forma de entender la vida y el fútbol en particular. Pero particularmente la cuestión me preocupa en demasía. A fecha de hoy no lo veo. Ascendido el equipo por la vía más rápida, se nos apuntaba que era un buen plus a la hora de planificar con calma el siguiente peldaño. Tiempo hubo para analizar todas las cuestiones precisas que potenciasen la plantilla deportivista, encarando así el reto de Segunda.



Pinceladas se fueron dando pero, a la hora de la practicidad sobre el césped, los “peones” no propiciaron excesiva notoriedad. Únicamente la figura de Soriano, regresó tras una cesión, emerge con cierto dinamismo.



En la primera jornada ante el Oviedo, se salió con el potencial y gestión de la primera vuelta de la pasada campaña. Observé que el aprendizaje vivido en la recta final hacia el ascenso, no había generado una línea de continuidad. En Huesca, en una primera parte difícil de entender, más de lo mismo.



Reincido en que este Deportivo necesita un serio retoque para afrontar esta singular vida profesional. Resulta evidente que por su calidad, por su estado de forma, hay determinados jugadores que sufren para estar a la altura de lo que se les requiere para hacerle frente a sus responsabilidades.



El calendario es inflexible y no permite nuevos brindis al sol. Ante el Racing, se presenta una primera prueba de supervivencia. De no conseguir alzarse con la victoria, con dos salidas consecutivas a posteriori, provocarán las primeras dudas sobre Riazor.



Ojalá peque de negacionismo y todo sea como el ambiente que me rodea, expectante hacia la buena senda, que el equipo ofrezca lo mejor de sí y las incorporaciones generen el efecto necesario para un salto clasificatorio. Pero insisto.. Todo saldrá si se hace bajo la premisa de una ambición táctica. Jugar con miedo no suele traer buenas respuestas.



Cambio de tercio. Vuelvo con el “amigo” Tebas. No hace mucho y de forma “fanfarrona”, nos trasladaba que la gente que sigue el mundo futbolístico se fuera olvidando de ver los partidos en abierto. Que había que pagar por todo y que la lucha por la piratería sería implacable. Pues ya ven, los canales autonómicos se apuntaron a la fiesta de Tebas y todos nosotros, como buenos contribuyentes, aportaremos nuestro granito de arena. En Galicia, no se cual será el baremo, pero tendremos visión celeste. Deportivo y Racing esperarán otra ocasión. Valorando todo esto, me acojo a la histórica frase de los hermanos Marx y que está en plena vigencia política: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”.



Resaltaba, tiempo atrás, mi preocupación por la falta de sueño que podría estar afectando al Concejal de Deportes herculino, motivada por la carencia de buenas instalaciones deportivas que padece la ciudad y que afectan gravemente los intereses de los distintos clubs. El lunes tuve ocasión de presenciar un entrenamiento del Silva S.D. en las instalaciones del campo de la Grela. Como viene siendo norma de toda la temporada, se desarrollaba en medio campo, ya que el otro medio estaba ocupado por otra entidad. Es un milagro que los equipos coruñeses puedan competir, en igualdad de condiciones, contra otras opciones de la Comunidad. Podría entenderlo sobre equipos de categorías locales. Pero que esto suceda con los que participan en competiciones autonómicas o nacionales, me parece un escarnio a la inteligencia deportiva. Parece ser que es lo que nos merecemos, pero me niego a admitirlo.



Como siempre un placer.