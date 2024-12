OPINIÓN | Mella y los espacios

De la nada, sin avisar, llegó el Deportivo más demoledor para liquidar un partido que había empezado, una vez más, con el borrón de un gol en contra. Sin ofrecer una versión excelente el equipo entró en el partido al galope, azuzado por la velocidad de David Mella, que encontró un latifundio entre el lamentable entramado defensivo del Castellón. Ganó el Deportivo y podemos concluir que lo hizo porque el rival le dio muchas facilidades. Sí, pero también porque supo explotarlas.



El fútbol se puede escribir con renglones muy diferentes y todos pueden llegar a ser legibles. Solo así se explica que un equipo con las taras que mostró ayer el Castellón pueda estar clasificado por delante del Deportivo. También cabría considerar que los conocidos defectos blanquiazules son una rémora, pero en el duelo directo contra este holandizado Castellón prevalecen siempre las virtudes: velocidad para explotar los espacios, capacidad para imponerse en los duelos (Barbero se puso las botas) ante centrales que no son centrales, buen manejo del mediocampo ante la adelantada, pero tibia, presión rival. Y, con todo, facilidades aparte, no deja de ser un camino. Este es el Deportivo que se construye a día de hoy, el que se junta atrás y se desata en transiciones para mostrar la exuberancia de sus extremos. ¿Quién puede parar a Mella cuando va en carrera con la pelota? Eso no se entrena, se tiene o no se tiene. Se disfruta o no. El Dépor de Idiakez quería jugar en campo contrario. Un buen plan si se ejecuta de manera correcta. Pero a Mella se le constreñía así a buscar el regate en corto y trabajar en espacios reducidos. Ahí lucía Yeremay. Si el campo se agranda quien crece es Mella.