Mejores instalaciones

Que los tiempos del fútbol han cambiado no cabe ninguna duda. Y han cambiado mucho y en múltiples factores. Aquellos que ya tenemos una cierta edad podemos analizar, con perspectiva, cómo se desarrollaba el juego hace treinta o cuarenta años, cómo se juega ahora y cómo eran los antiguos recintos.



No vamos a hablar hoy de la valía de los jugadores actuales o de los pasados. La división por épocas es fundamental para calibrar la categoría y valorar la influencia que cada uno tuvo en la etapa que protagonizó. Ahora se juega de forma bien distinta que hace quince o treinta años, por ejemplo. Ya no hay extremos pegados a la banda como antes, el centro del campo parece desaparecido porque el balón pasa raudo por esa zona (no se elabora el juego de igual manera) aunque los contraataques aparecen con frecuencia porque los robos de balón (como siempre) se han convertido en peligrosas armas.



Pero a lo que quería referirme es a otro tipo de cambio. El otro día, viendo por televisión el partido entre el Nástic de Tarragona y el Deportivo, me fijaba en el coqueto campo del equipo catalán, un recinto relativamente nuevo (Nou Estadi, le llaman) y con capacidad para aproximadamente quince o veinte mil personas.



Eso ocurría en Tercera División, porque ese eufemismo de Primera RFEF sólo significa el encubrimiento federativo de la verdadera categoría en la que se encuentra actualmente el Deportivo, que cuenta con un estadio mucho mayor. Pero el pensamiento se me iba a fechas lejanas y trataba de recordar qué tipo de campos tenían los equipos de Tercera División hace muchos años. Salvo los filiales, que jugaban en el campo del titular (hasta la llegada de Abegondo, siempre recordamos al Fabril jugando en Riazor), aquellos equipos disputaban sus partidos en recintos que tenían una sola tribuna, con capacidad para unos cientos de aficionados, muchos de los cuales veían los partidos de pie, rodeando el terreno de juego.



En esto sí se puede decir que el fútbol y la organización que lo rodea han mejorado notablemente. Los aficionados se sienten ahora más cómodos con las instalaciones que les ofrecen los clubes, acordes con los tiempos que corren, y que invitan a acudir a los recintos deportivos para disfrutar del espectáculo que ofrecen los protagonistas. Muchas entidades de distintos puntos de la geografía española han experimentado una mejoría que se aprecia notablemente porque todos quieren tener una casa lo más atractiva posible.