El mejor Barbero en el mejor momento

No ha sido una temporada fácil para él. Iván Barbero sufrió una lesión de larga duración en la primera vuelta. Pero ha llegado a tiempo para demostrar que ha sido un fichaje acertado. Un delantero centro de referencia que ofrece su mejor fútbol en el momento adecuado.

Una pena que sea ahora Lucas Pérez el que no se encuentre disponible. Pero lo positivo de esta situación es que una baja tan importante como la del de Monelos no se nota a la hora de conseguir buenos resultados. El equipo está dando un rendimiento extraordinario.

Hoy serán los principales rivales los que tengan que dar la réplica. Pero el golpe de ayer fue duro para ellos. Cada vez ven más lejos al Depor, mientras se consumen las jornadas del calendario. Si no están ya pensando en el playoff, pronto empezarán a hacerlo.

Mientras tanto, la plantilla blanquazul no deja de sumar puntos. Hay que seguir trabajando con humildad. Pero a todos cada vez nos da la sensación de que nuestros pies empiezan a despegarse del suelo.