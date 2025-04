Jugadores y futbolistas

Hay una enorme diferencia entre ser jugador de fútbol y ser futbolista. Las condiciones innatas ya no son suficientes en un fútbol en el que todo está medido y controlado. Desde las comidas hasta las opciones de pase en cada zona del campo y situación de juego. Desde los ejercicios personalizados en cada entrenamiento hasta el estudio del comportamiento de la defensa rival en las acciones a balón parado. Si en la élite te dejas un uno por ciento de rendimiento, estás herido. Si cedes el cinco por ciento, eres carne de cañón.



Quizá suene duro e hiriente para los nostálgicos —entre los que me incluyo— pero en los tiempos que corren jugadores fantásticos como George Best, Mágico González, Romario, Paul Gascoigne o ‘Burrito’ Ortega probablemente ni siquiera disfrutarían de una oportunidad para poder vivir del fútbol, al menos en el europeo de máximo nivel. El big data ya los apartaría de las primeras opciones de las listas de fichajes por culpa de la extensión de su apartado “vida privada”. En tiempos más recientes hemos visto cómo esa diferencia entre jugador y futbolista, aunque no impidió que llegasen a lo más alto, sí acortó notablemente las carreras de jugadores geniales como Ronaldinho, Hazard o Ben Arfa.



La cuestión está clara. Como en todo en esta vida, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y mantenerse requiere pagar un precio, casi siempre alto, en cuanto a la forma de vida. En el entrenamiento, en los cuidados, en el gimnasio y en los detalles está la diferencia entre el jugador y el futbolista. Entre uno más y un profesional.