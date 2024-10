Inadmisible

Recojo el titular para trasladarles mi indignación sobre los acontecimientos extradeportivos vividos este pasado fin de semana, coincidiendo con la visita del cuadro malagueño a Riazor.



Cuando previamente, el encuentro fue declarado de alto riesgo, era previsible el conocimiento, por parte de los cuerpos de seguridad, de que la Peña Frente Bokerón acudiría a Coruña con la intención de hacerse notar en el peor sentido de la frase.



Si se hace repaso al plan de viaje, es fácil detectar que detrás existe una ‘sombra’ que estimula las acciones del grupo: Control sobre las entradas nominativas, billetes de avión hasta Santiago, amplia relación de furgonetas alquiladas, gasolina, hotel y comidas… toda una sinfonía de libertad.



Por ello, si esa información no estaba expuesta en la mesa de control, la incompetencia resulta sublime y peor aún, si todo ello sí fue gestionado y no se actuó en consecuencia, las dimisiones, a estas horas, deberían estar ejecutándose.



Las declaraciones, buscándole sentido a lo ocurrido, del delegado del Gobierno y de la señora subdelegada son para echarse a llorar. Sus posturas fueron las de que hay que cambiar los protocolos policiales. ¡A estas alturas! La única que hincó el diente al tema fue la alcaldesa, la cual estuvo hábil a la hora de defender a sus ciudadanos de estas hordas salvajes. ¡Bien por doña Inés! Aunque posteriormente le lanzó un capote a don Pedro Blanco. Ya se sabe por aquello de salvar al colega de partido.



Según los sindicatos policiales, los procedimientos fueron de país tercermundista. Ni se les esperaba el sábado. Era como un día normal, con una dotación mínima, por lo que tuvieron que pedir ayuda a los compañeros de la policía local.



Mi ‘amigo’ Tebas alardea constantemente de su gestión en este ámbito, pero cada jornada que pasa vemos que las cosas siguen por el mismo camino de incompetencia. Todo se les va por la boca. Espero que se actúe en consecuencia y que todas las partes implicadas tomen las medidas, radicales, para que estos acontecimientos no se vuelvan a producir.



Cambio de tercio. No me disgustó el Deportivo ante el Málaga, una penita que no se quedaran los tres puntos en casa. Este paso intermedio en cuanto a puntuación, nos vuelve a colocar en posición de descenso. Esta competición no perdona y siempre hay que estar en plena batalla.



Pasan las jornadas y voy clarificando mi opinión sobre las nuevas incorporaciones que nos aportó el señor Soriano. Pues hasta ahora la participación, exceptuando puntuales nombres, deja bastante que desear. La falta de un delantero centro con entidad, de los que realmente sean determinantes del área, propicia una sequía preocupante. La baja de Yeremay ante el Elche, obligará a un ajuste de salida. Imagino que a Soriano le llegará la hora para poder responder como verdadera alternativa.



Finalizo. Ya estamos en período electoral con la vista puesta en la Real Federación Española de Fútbol. Mientras el actual ‘bunker’ no señale a su candidato oficial, comenzarán a aparecer prelistas, los clásicos personajes que pretenden sacar su cuota publicitaria para sus propios intereses. 1/ Eva Perera (exparlamentaria en Cataluña y concejala en Barcelona por Valents). 2/ Alex Aranzabal (expresidente de la S.D. Eibar). 3/ Juan Manuel Morales (presidente de Eurocommerce).



Lo dicho, hagan juego señores que el espectáculo está a punto de comenzar. Lo malo es que al final el triunfador saldrá del acuerdo de la cúpula.



Como siempre un placer.