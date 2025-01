Hay que reaccionar, !ya!

D ieciocho jornadas y solo cuatro partidos ganados. Cierto que en este tiempo el Leyma Básquet Coruña ha pasado por diferentes vicisitudes. Pero no ha habido ninguna reacción por parte del club.



Lima se lesionó el 7 de diciembre y todavía no se ha incorporado al equipo. Scrubb, lesionado en la jornada once, y no regresó hasta la dieciséis. A estos temas hay que sumarle un virus que afectó a parte de la plantilla. Todo ello arma de razón la declaraciones de Epi, en las que manifiesta que en ocho semanas no ha tenido el plantel al completo y listo para entrenar. Esto invita a entender la pérdida de varios partidos en los minutos finales.



Si el nivel de los entrenamientos baja, si la intensidad de los mismos es deficiente, por falta de efectivos, se me hace entendible la bajada de nivel en los tramos finales de los partidos con final apretado.



Hace más de un mes que se fue Figueroa, y ninguna reacción. Bueno, sí, “no nos vamos a precipitar”, “queda mucha liga”, “para el partido de Lugo esperamos tener un jugador nuevo”... ¿Alguien lo vio? Yo, no. Sí se ha fichado en este periodo a Heurtel. Excelente incorporación, pero que no cubre la posición de ‘3’, que no está bien cubierta, en mi opinión, desde el principio. En este tránsito hemos escuchado: “teníamos uno con rango NBA, pero aceptó un contrato en NBA”, “tuvimos uno muy bueno, pero aceptó un contrato en equipo de torneo europeo”. Y, para rematar, lo de Vladimir Brodziansky, jugador que, a mi entender, sería ideal para nuestro equipo y para la forma de jugar de Epi. Capaz de cubrir tres posiciones, alero, ala-pívot y pívot. Pues nos los quita un equipo de Primera FEB. ¿Qué tenemos? Nada. Aunque se rumorea que hay un ‘3’ prácticamente cerrado. Desde el club mandan un mensaje: “creed y tened fe”. Pero lo que están creando es una situación ‘agnóstica’.



El presidente se marcó tres objetivos: permamencia, ampliación de capital y convenio con el Ayuntamiento. Señor presidente: sin permanencia no hay paraíso. El club dispone de casi 8.000 aficionados, que ante una ampliación de capital irían con total believe. De lo contrario, estaríamos en un punto un tanto ‘agnóstico’. Sin permanencia, ¿estaría el Ayuntamiento en disposición de firmar un convenio que cubra todas las demandas del club? Complicado.Vemos que los otros equipos fichan, crecen y mejoran sus resultados. Y para ellos el mercado no es complicado; cubren sus carencias y sus deficiencias.



Este modesto entrenador ha pensado siempre que en un equipo tiene que haber jefes e indios. Y a lo mejor no se necesita un ‘3’ estrella, de renombre pomposo, y sí podría ser que se necesitase un par de indios. En estos momentos todos tenemos que estar unidos, pero es tiempo de reaccionar. ¡Ya!