Resultaba sorprendente que el ‘amigo’ Tebas apoyase, de la forma que lo hacía, al ‘imputado’ presidente electo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sin que nada hubiese por detrás. Pues bien, sí que hay. Salieron a la luz unos whatsapp enviados por la mano derecha de Pedro Rocha, Antonio Rematosa ‘Yesi’, donde reconocía que el gestor de la Liga, tenía voz y mando en el ente federativo.



Rocha cedía, en la sombra, un amplio poder a Tebas, concretamente dos direcciones generales, a cambio de que este le diese su apoyo ante el Gobierno, pidiendo su des-imputación de los cargos que se le asignan desde el Consejo Superior de Deportes. Toda esta innoble situación, propicia que la RFEF se esté convirtiendo en un constante meme social.



Como bien saben ustedes, el Gobierno, ante el caos reinante, decidió nombrar a Vicente del Bosque como portavoz e imagen federativa, pero lo único que está consiguiendo es un ridículo de gran magnitud. En la Eurocopa, Pedro Rocha se sienta en primera línea, compartiendo diálogo con el propio Rey en los partidos de la selección, por delante de autoridades patrias de primer nivel. Derivando al ‘bueno’ del ex seleccionador nacional a contar margaritas en un lugar apartado del palco.



¿Saben ustedes quién fue el mediador de todo este tinglado Federación-Liga? Pues la respuesta nos afecta directamente. El presidente de la territorial gallega, señor. Louzán, es la mano que mece la cuna. Su excelente relación personal con Tebas, le permite mover, a su antojo, los hilos conductores. Este país es así y nadie está por cambiarlo. Seguro que tendremos un nuevo capítulo de la serie: ‘El gran pacto’.



Cambiando de tercio, imagino una intensidad frenética en la sede deportivista. Son tiempos de planificación en la sombra y de cuadrar números. No debe haber prisa para decantarse, aunque intuyo que los perfiles ya están marcados. Lo importante es no fallar. La competición será dura y sin el más mínimo resquicio, porque todo lo que se incorpore debe ser de absoluta garantía.



Siguiendo con el mundo blanquiazul, trasladarles mi sorpresa de que cuando se calcula el tope salarial de cada equipo de la Liga, éste incluye los gastos del equipo femenino y del filial masculino. Me resulta absurdo e injusto a todas luces. No ayuda a que una estructura de club pueda ser lo más robusta posible. Si se pretende potenciar al fútbol femenino, que parece ser que es lo que se quiere, no es la fórmula adecuada. Tebas y sus muchachos deberían replanteárselo.



Digno de estudio son las estadísticas que sacó a la luz, estos días, el Deportivo en relación a sus socios. Quisiera entender que las ‘cabezas pensantes’ de la entidad sabrán sacarle rédito a semejantes números. Toda una loa para una gran afición con mucho futuro.



Finalizo. Empapado de Eurocopa, saco la conclusión de que hasta ahora nadie se come a nadie, futbolísticamente hablando. Excepto España, las selecciones que han conseguido clasificarse para la eliminatoria de los cuartos de final no han marcado excesivas diferencias. Ahora empieza lo bueno y porque no decirlo, nuestra selección tiene buena pinta. Esperemos que tanto su línea defensiva como la portería puedan mejorar sus prestaciones, que es por donde puedo intuir alguna dificultad para poder situarse en lo más alto al término de la presente edición de esta competición continental.



Como siempre un placer.