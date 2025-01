Fichajes como regalo de Reyes

Es inevitable que, en cada mercado futbolístico de invierno, los aficionados nos impacientemos por la falta de fichajes y más, cuando hay carencias evidentes en determinadas demarcaciones de la plantilla deportivista.



La desconfianza hacia la actual dirección deportiva es normal cuando, siendo generosos, sólo han acertado en cuatro de los fichajes, véase Helton, Escudero. Obrador y Mfulu -dejemos a un lado el caso Mario Soriano- y claramente se ha fallado en los fichajes de Petxarroman, Patiño, Gauto, Bouldini y Cristian Herrera, por algunos de los cuales se ha pagado incluso traspaso; para haber traído a estos últimos, bien nos podríamos haber quedado con Paris Adot, Barba, Jairo, Cayarga o Martín Ochoa, a alguno de los cuales ha habido incluso que pagarles rescisión de contrato. También dejo a un lado el caso de Luis Chacón por el que algunos nos preguntamos por qué ha salido tras ser fichado y algún otro se ha quedado.



El caso es que el equipo tiene tres demarcaciones que claramente hay que reforzar. Un delantero centro con características diferentes a las de Barbero y Bouldini, un 8 que “engrase” el engranaje del equipo y, si se quiere algo más que pelear por la salvación, un central que dé más seguridad, sobre todo en las jugadas a balón parado. Añadiría incluso un pivote como cuarto fichaje debido a los problemas físicos tanto de Mfulu como de José Ángel.



El caso es que las carencias no son menores, ya que se trata de cuatro demarcaciones que conforman la columna vertebral del equipo. Podemos tener muy buenos laterales o muy buenos extremos como es el caso, pero si falla la espina dorsal, el resultado es estar en los puestos de abajo.



Y, por favor, para resolver estos problemas que no me vengan con chavalitos salidos de otros filiales porque no es lo que necesitamos en este momento. Ahora mismo lo que el equipo pide a gritos son jugadores experimentados y que marquen diferencias con los actuales componentes de la plantilla. Para traernos medianías, mejor sería recuperar a alguno de los jugadores cedidos tales como Rubén López, Diego Gómez, Luis Chacón o Martín Ochoa.



En cuanto al Leyma Básquet Coruña, está claro que algo falta tras dos lesiones –Lima y Scrubb- y la salida de Figueroa; estos dos últimos, fichajes fallidos en mi opinión. Asimismo, creo que hay jugadores a los que, por el momento, les ha pasado factura el cambio de categoría, tales como Jakovics o Aleix Font.



Hablando desde el desconocimiento de la disposición económica del club para fichar, e incluso desde el desconocimiento deportivo, aunque sí desde la ilusión del aficionado, a Melchor le pediría ese 3 o 3,5 que aporte físico, defensa, rebote y – ya de regalo, puntos-, a Gaspar un segundo base que conceda más minutos de descanso a Brandon Taylor -Lluís Costa sería idóneo- y al mago Baltasar un regalo sorpresa que bien podría ser un 2 que las “enchufe”.



Feliz día de Reyes a tod@s...