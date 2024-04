Entrenadores vascos que triunfaron en Riazor

A lo largo de la historia del R. C. Deportivo han sido muchos los entrenadores procedentes del País Vasco que han ejercido en nuestro club. Apellidos como Zubieta, Aranguren, Ochoa, Irureta o Lotina, han quedado en la memoria de los buenos aficionados.

No podemos recordarlos a todos en este breve comentario, -y tampoco todos han podido triunfar- pero intentaré mencionar a aquellos que han dejado un recuerdo positivo de su paso por los banquillos del Deportivo.

El primero que traemos aquí es al guipuzcoano Luis Urquiri, quién en la temporada 47-48 ascendió al equipo a la Primera División con un plantel en el que se alineaban los míticos Acuña, Ponte, Gimerans, Paseiro o Marquinez. En cambio en la temporada siguiente el también guipuzcoano de Motrico Sabino Andónegui no consiguió finalizar la temporada, pero el equipo se mantuvo en la categoría. En la 53-54 ficha como entrenador Carlos Iturraspe Cuevas, natural de San Sebastián, que cuenta con los Zubieta, Pahiño y un jovencísimo Luis Suárez, y mantiene al equipo en la Primera División alcanzando un meritorio 7º puesto.

Unos años después aparece el bilbaíno de Galdácano Ángel Zubieta, apodado el Vasco, primero como jugador, después como jugador-entrenador y finalmente como entrenador en la máxima categoría. A continuación citaré a Juan Ochoantezana Milicua, “Juanito Ochoa”, que en su primera temporada en el club -la 61-62- conseguiría un ascenso a Primera con aquella conocida delantera formada por Gento II, Amancio, Veloso, Fernando Mendoza y Jaime Blanco.

En la temporada 73-74, después de despedir a tres entrenadores, se recurre a José Antonio Irulegui, natural de Lasarte, que no consiguió evitar el descenso a la Tercera División, pero que a la temporada siguiente lo clasifico en el primer puesto y volvió a la categoría perdida.

Una década después se ficha a Chuchi Aranguren, natural de Portugalete, que no es capaz de devolver al Deportivo a la máxima categoría, a pesar de que en el último partido le bastaba con un empate en Oviedo, pero los ocho mil coruñeses que asistieron a aquel partido regresaron con la frustración de no haberlo conseguido. Le sucede Eusebio Rios que consigue clasificar al equipo para jugar un” play off”, en el que caemos eliminados por el Celta.

Ya en este siglo recordamos al que ha obtenido mayores éxitos en el Deportivo, nos referimos al irundarra Jabo Irureta, quien entre 1998 y 2005, llevó al Depor a ganar una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de alcanzar las semifinales de la Champions en una ocasión y los cuartos de final en otras dos. A este le siguió Miguel Ángel Lotina, que en su primera temporada clasificó al equipo para la Copa Intertoto, consiguiendo una plaza en la entonces denominada Copa de la UEFA.

Estos son algunos de los triunfadores, sin dejar de reconocer la labor de otros que no alcanzaron los mismos resultados, como los casos de Marco Antonio Boronat, Gaizka Garitano o Natxo González, a los que les tocó liderar plantillas mas humildes.

Ahora es el turno de Imanol Idiakez, que en su primera temporada en el Deportivo puede pasar a este cuadro de honor, llevando al equipo al fútbol profesional. ¡Que menos!.