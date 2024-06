Jornadas atrás, les trasladaba mi desasosiego por la deriva que se venía gestando en la Federación Española de Fútbol. El desmadre es de tal calibre que ya ni se sabe quién es la cabeza dirigente, apareciendo nuevos cargos de dirección suplantando a los que, en teoría, fueron elegidos ‘democráticamente’.



Pero mientras se van cambiando los ‘cromos’, cae en mis manos un documento presentado en los juzgados por el anterior asesor jurídico, donde se reflejan las cifras de lo que cobraba el Presidente y lo que era su ‘guardia pretoriana’. Igual que lo está haciendo, ahora, su sucesor Pedro Rocha, Rubiales tenía una nómina de 675.761,81€.



Pero no queda aquí la cuestión numérica, les expongo a continuación nombres, cargos y cantidades:



Director Financiero, Emilio Herrero: 275.000€; Secretario General, Andreu Camps: 338.000€; Vice Secretario, Miguel García: 210.000; Director de la Selección, Albert Luque: 310.000€; Director de Gabinete, José María Timón: 210.000€; Director Asesoría Jurídica, Pedro González: 190.000€; Directora de Integridad, Elvira Andrés: 300.000€.



Visto lo visto, la pregunta es obvia… ¿La FEF se puede permitir el lujo de vivir a espaldas de la sociedad?



Todo esto sucedía en la anterior etapa, pero la actual no deja de ser más insostenible. Tomen nota. La mano derecha del actual presidente, que no se sabe cuál es su verdadero papel, cobra 180.000€ pese a su incompatibilidad como funcionario público, ya que es coordinador de deportes del Ayuntamiento de Trujillo.



Todo este maremágnum de cifras y letras, a los que nos tiene acostumbrado el ente futbolístico, sólo propicia una pérdida de confianza entre los distintos colectivos que rodean este mundillo. Se suele decir que el fútbol puede con todo, pero ¡ojo!... No vayamos a pasarnos de la raya ya que todo tiene un límite, por lo menos moral.



Miren ustedes lo que está pasando en Francia. La sociedad de gestión del fútbol profesional, se encuentra en bancarrota y en consecuencia cada club vive con su particular agonía económica. No son capaces de vender los derechos televisivos de los partidos por una cantidad salvadora. Tras el ‘pufo’ que les dejó Mediapro la pasada temporada, donde rescindió su contrato viendo que no podía hacerle frente a los números firmados (sobrepasando los mil millones), ahora están pidiendo sobre los 400-500 millones, pero ni aún así, ya que la marcha de Mbappé rompió, sideralmente, el valor de la competición.

El presidente de la RFEF, Pedro Rocha | rodrigo jiménez



De una forma indirecta… el amigo Tebas no va a poder beneficiarse de la incorporación del jugador a la Liga, ya que los derechos están vendidos hasta el año 27. Un error táctico del dios del fútbol español.



Finalizo. Me sorprendió el error en la divulgación, por parte de Fernando Soriano, sobre las dudas que tenía en la gestión de los banquillos del Juvenil y el Fabril la próxima temporada. Entiendo que fue un feo gesto hacia Gilsanz, no lo merecía. Estas cuestiones se posicionan de puertas para dentro y no se le deja, al buen técnico, al pie de los caballos.



Mejor hubiera estado callado. Pero como viene siendo norma, la elegancia en las formas de actuación dejan mucho que desear en el seno deportivista.



En su momento había asignado, al RC Deportivo, el número 8 como sucursal propia de la entidad bancaria. Voy a tener que volver a recurrir a la fórmula.



Como siempre un placer.