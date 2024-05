El deporte en la capital herculina no tiene respiro y, tras lo logrado en los últimos días por los primeros equipos del Deportivo femenino y masculino y el Leyma Coruña, el segundo fin de semana del mes de junio está prevista la celebración del tercer Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala ‘O Camiño do Futgal’, un evento organizado por la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) con el apoyo de la RFEF.

Hoy se presentará esta iniciativa de formación deportiva en el Ayuntamiento de A Coruña en un acto que contará con la presencia de la alcaldesa Inés Rey, el presidente de la RFGF Rafael Louzán y el Jefe del Servicio Provincial de Deportes de A Coruña Roberto García. En el mismo se anunciarán la totalidad de los ponentes que impartirán su magisterio en el Palexco.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, un elevado número de técnicos ya ha realizado su inscripción para asistir a la nueva entrega de una cita que ya es un referente en nuestro país. Si duda en acudir, no lo haga. Le garantizo que será una decisión de la que no se arrepentirá.