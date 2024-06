No salgo de mi asombro con la presencia del costarricense Javier Tebas y sus posteriores declaraciones en el Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala, celebrado recientemente en A Coruña.



La verdad, es que hay que reconocerle, al actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, su capacidad, “camaleónica”, para adecuarse a la puntual coyuntura que se le presente. Cuando las condiciones le ofrecen la posibilidad, se lanza como un poseso hacia los que considera enemigos, ya sean personales o del colectivo que representa. Pero si las circunstancias sólo son retóricas, sabe adaptarse a la política de buenas palabras y de gestor de intereses comunitarios.



Varios son los frentes que tuvo que capear (está en su salsa), pero el más llamativo, por aquello de los intereses deportivistas, lo lidió con una sonrojante interpretación: “Hubo gente a la que le interesó enredar una situación que no tenía que enredarse”. Él que precisamente utilizó todos los recursos que tuvo en sus manos, presuntamente lícitos, para no perjudicar su cuota de representación. La vivencia del caso Fuenlabrada, generó una profunda herida en el corazón de todo el deportivismo, situación que se mantiene en el limbo y sin ningún viso de restitución. Este “personaje”, con la aquiescencia de colectivos donde sus dirigentes, con tal de figurar en primera línea, asumen el papel que sea, se permite el lujo de “vacilar” con un cinismo escalofriante.



Permítanme, para aquellos que no vivieron de forma intensa aquella cruel historia y puedan tener referencia, recordar un Twitter enviado desde su cuenta oficial en la LFP, el 23 de julio del año 2020: “Queridos directivos, jugadores, técnicos, empleados… del Fuenlabrada, seguisteis todas las instrucciones que os dio LaLiga, el único responsable de viajar a A Coruña, soy yo, quién tomó esa decisión. Nadie más. El fútbol os debe una. Ánimo.”. Entiendo que con esto queda todo dicho sobre el tema.



Como imagino que el trato recibido en el Congreso resultó ser a cuerpo de rey, sacó de la “chistera” distintas alocuciones para “endulzar” el ambiente: “Hay que entender que el Deportivo no solo es un equipo histórico, sino que tiene un nivel de aficionados importantísimo en su entorno y más allá. Es un gran activo para el fútbol profesional. Tendrá una buena cantidad en su límite salarial”, “No tengo ni tuve mala relación con el Deportivo. Procuro mantener la distancia entre las relaciones personales y profesionales. No tengo ninguna manía al Deportivo. Estoy contento de que esté con nosotros otra vez. Es un gran Club”. No te fastidia… El personaje se encuentra con una perita en dulce sin el más mínimo esfuerzo económico y de gestión para su particular “redil”. Un autentico chollazo.



Pero sigo… Tras la guerra que vivió contra la Federación de Rubiales, ahora se desvive con la presidida por el imputado Pedro Rocha: “No me puedo creer que sea inhabilitado por el TAD. Soy jurista y no me cabe en la cabeza. Seguiremos trabajando, no voy a esperar a que haya estabilidad. En el fútbol nunca la hay…”



En resumen señores… Si es blanco, es blanco. Pero si hay que decir que es amarillo, pues no vamos a esperar a que “haya estabilidad”… es amarillo y punto. Ahhhh… y vuelvo a preguntar: ¿Cuál es el papel, en toda esta vorágine, del actual presidente de la Real Federación Galega de Fútbol?. ¿Salir en la foto con Rocha y Tebas?. Pero en qué manos estamos…