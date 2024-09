E n la pasada jornada de fútbol europeo un acontecimiento, fuera del terreno de juego, me llamó poderosamente la atención. En la previa del choque que enfrentaban a Mónaco y Barcelona, la UEFA notificaba que en la rueda de prensa del entrenador blaugrana no se traducirían las preguntas realizadas en castellano, si se haría, en ese intercambio idiomático, al utilizarse el catalán. De las once preguntas formuladas en la sala de prensa, nueve se hicieron en el idioma indicado y dos en inglés. Pues nada, un paso más para la singularidad de este país. Así es la vida...



Permítanme que me adentre en la vorágine organizativa del fútbol español. Si a cualquier ciudadano, no muy metido en la materia, le trasladan lo que viene sucediendo en la Real Federación Española de Fútbol, pensará que los Hermanos Marx tienen mucho recorrido en ello.



La salida procesal del señor Rubiales, catapultó al señor Rocha para que accediese a la presidencia. Los movimientos en sus órganos internos así lo gestionaron. Pero, ante la reclamación de Miguel Galán (Presidente de la Escuela –no reconocida– de entrenadores), el TAD español entendió que se había pasado de listo en sus funciones y lo mando a pensar a una esquina. Ante tal situación de vacío, las territoriales, buscaron a un corderillo para generar unas elecciones provisionales, mientras corría el tiempo, esperando que un juzgado amigo lo habilitase y tuviera la opción de poder presentarse a las verdaderas elecciones cuatrienales.



Pero volvió el ínclito Galán, que no les pasa una y de nuevo, con toda su razón, provoca que el TAD anule el proceso previsto. Reiterando la obligatoriedad de que todo discurriese bajo el amparo de los estatus de la propia Federación. Vamos… que Doña García Chaves, Yaye (para los amigos), que sería la seleccionada para presidir provisionalmente, se queda compuesta y sin cargo. Por cierto, no quisiera pasar sin trasladarles lo que dijo sobre ella el ‘jefe’ de una territorial: “Yo no sé ni cómo habla”. Pues aquí estamos, sin saber por dónde se va a tirar, para que “los de siempre” puedan seguir mangoneando el fútbol español.



Me paso a Tebas. Comienzo con el ataque retardado a nuestro ‘entrañable’ Lendoiro. En una de esas concurrencias públicas que tanto le gustan, se lanzó a la yugular del ex presidente coruñés: “Con Lendoiro el Depor llegó a jugar en Europa y terminó debiendo 90 millones a la Agencia Tributaria”. No voy a ser yo el que salga en defensa del ex, pero si quiero colocar los puntos sobre las íes, pues normalmente las verdades a medias generan enormes injusticias: “Tebas manipula la realidad, disfruta de la maldad que tiene preparada”. Con el palmarés que tiene el club herculino me parece, como mínimo, un gran error verbal de un empleado que está al servicio de todos. ¿Qué pensaría cuando lo nombró embajador de la Liga?, entonces sí le convenía tenerlo de su lado a pesar de lo que pensaba.



Sigo… Por sorprendente conveniencia se unió al carro de Pedro Rocha, volviéndose un autentico forofo de la causa federativa: “Han abierto una línea muy peligrosa, me da la sensación de que quieren poner a un candidato. Se están tomando decisiones muy dudosas en el ámbito jurídico”. Que esto lo diga Tebas, tiene su vertiente surrealista. Debe tratarse de la misma vía jurídica del caso Fuenlabrada. ¡Qué escándalo de gestor!



Finalizo con el Deportivo. Perdonen que utilice la ironía para debatir el tema. Lo decía en la pasada jornada, da la sensación de que el equipo está en pretemporada. A estas alturas estamos con probaturas y debates sobre determinados jugadores. ¡Una peniña! A ver si Idiakez se nos centra y logra sacar provecho de lo que le pusieron entre manos. Que eso tiene otra historia. Me preocupa que empezara a bajar el nivel de asistencia a los partidos, sobre todo en lo que respecta al equipo femenino, mil quinientas personas para todo Riazor. Pienso que habría que darle una vuelta al tema para que se sintiesen más arropadas.



Como siempre un placer.