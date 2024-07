Tercera Federación | Una liga sin los trasatlánticos de las últimas temporadas

¿Será la temporada 2024-25 la Tercera gallega más igualada y en la que cobre más importancia la clase media? La sensación es que, la que viene en camino, será una liga sin los trasatlánticos que impactaron en las últimas campañas. Ya no habrá un Bergantiños, como en el último ejercicio, con un altísimo porcentaje de futbolistas con experiencia en categoría superior. Ya no habrá un Fabril, como en el curso anterior, en el que competían figuras como Barcia, Mella, Iano o Martín Ochoa, con licencia en el primer equipo del Depor. O equipazos que también fueron campeones en la última década como Compostela, Racing de Ferrol y Pontevedra...

1 Los equipazos que han sido campeones

Basta con echar un vistazo al listado de conjuntos que fueron campeones en las diez últimas temporadas en el grupo gallego de Tercera para entender la cantidad de equipazos que compiten año tras año en la categoría. En la última campaña, la que terminó oficialmente el pasado 30 de junio, el Bergantiños de jugadores como Marcos Remeseiro, Musy, Álex Ramos, Longo, Cano, Pedrosa, Manu Núñez, Álex Cabarcos o Santi Canedo, probablemente el mejor portero de liga, fue el que terminó en primera posición. Un año antes se proclamó campeón el Fabril. El filial del Deportivo, ya con Óscar Gilsanz en el banquillo, reunía a futbolistas de la talla de Dani Barcia, Iano Simao, Rubén López, David Mella o Martín Ochoa, que han estado con la primera plantilla del Depor en el ascenso a Segunda División y alguno de ellos con mucho peso en el equipo, como es el caso de David Mella. Echando la mirada un poco más atrás surge el Polvorín de Álex Ortiz, uno de los equipos que mejor fútbol desplegó en la Tercera gallega en los últimos años y que contaba con piezas de la talla de Castrín, Vidal, Ramos, Iago Novo o Antonetti. En el ejercicio 2020-21, el mejor equipo de la Tercera fue un Arenteiro que ahora milita en Primera Federación. Y antes del cuadro de O Carballiño fueron campeones Compostela (Segunda Federación), Racing (Segunda División) o, hace diez temporadas, un Pontevedra que está en el cuarto escalón nacional.

2 Arosa y Ourense, por varios motivos

Sin los trasatlánticos de las últimas temporadas porque, por el momento, ninguno está llamando muchísimo la atención por los fichajes que está realizando ni por una intención clara de reventar el mercado, es inevitable buscar candidatos para ganar la Tercera gallega y se sitúan en primera línea, principalmente, dos clubes: el Arosa y la Unión Deportiva Ourense. Ambos destacan por argumentos similares. El primero es el significado como entidades. Por ciudad y población (Ourense y Vilagarcía), por masa social (tienen a dos de las mejores aficiones de la liga sino las mejores), por contar con dos entrenadores de prestigio (Míchel Alonso, en el Arosa, por tener ascenso a Segunda B y por una dilatada trayectoria en categorías superiores; y Borja Fernández por el significado que tiene en su equipo y, fundamentalmente, por su trayectoria en Primera División como futbolista) y por lo más importante: la confección de sus plantillas. Sin ir más lejos, el Arosa ha fichado a Romay procedente de un Arenteiro que fue la revelación en Primera Federación; y el Ourense se ha hecho con los servicios de un lateral izquierdo ‘top’ en la categoría como Álex Cabarcos y ha renovado a pesos pesados como el portero Álex Cobo, el central Lucas Puime o el delantero Luismi. Cierto es que se le fue uno de sus mejores jugadores en la última liga con el fichaje de Yelco por el Alondras. En definitiva, Arosa y Ourense deben estar sí o sí en el pelotón de cabeza luchando por la liga.

3 ¿Cómo digerirá el Villalbés el descenso?

El rendimiento y la capacidad para adaptarse a una liga siendo recién descendido siempre suele ser una incógnita. El que estará en esa situación esta temporada en la Tercera gallega es el Racing Villalbés, único equipo de la comunidad que ha descendido de Segunda Federación. Con cambio de entrenador –Alberto López, ex del Viveiro, releva a Simón Lamas–, con varias bajas de jugadores importantes como Torrado (Arosa), Uzal o Álex Pérez (Coruxo), pero con la llegada de futbolistas que han sido muy importantes en sus equipos en el último curso como el caso de los centrales Martín da Lama (Betanzos) y Edgar (Sarriana) pero sin haber destacado en grandes clubes de la categoría, no es sencillo colocar al Villalbés en el grupo de escuadras que deben asumir la presión de luchar por el título de liga.

4 El Alondras, con uno de los cracks de la liga

El Alondras, que ha renovado al entrenador Gonza Fernández, es uno de los clásicos de la Tercera que suelen estar, históricamente, en la parte alta de la clasificación. Una mala segunda vuelta le impidió disputar el ‘playoff’ a Segunda Federación. La entidad canguesa se ha tomado muy en serio el mercado de fichajes y, además de renovaciones importantes, ha fichado a Yelco desde el Ourense después de ser unos de los cracks en el último curso.

5 El papel de Arteixo, Silva y Betanzos

¿Y los equipos del área de A Coruña? En la temporada 2024-25 serán menos que nunca después del ascenso a Segunda Federación del Bergan tras proclamarse campeón de liga y del descenso a Preferente Galicia del Paiosaco a pesar de lucha por la permanencia hasta la última jornada del campeonato. El Fabril consiguió la salvación en Segunda Federación y ni San Tirso ni Montañeros fueron capaces de superar al Boiro en la lucha por el ascenso a Tercera. De este modo son tres (Silva, Atlético Arteixo y Betanzos) de la ciudad herculina o alrededores los que competirán en el quinto escalón del fútbol nacional. El mejor clasificado la pasada campaña fue el Arteixo, que mantiene a Juan Riveiro en el banquillo, pero que ha perdido a futbolistas importantes como al central Antonio, al lateral izquierdo Manu Rivas (Compostela), al mediocentro Óscar Varela (Arosa) o al también centrocampista pero más ofensivo Edu (retirado). Por el momento, sus fichajes han llegado del Betanzos (Sito Zoubir), del Barbadás (José Ramón), del Paiosaco (Dopico y Moure) y del Montañeros juvenil (Achore). El Silva tampoco está llamando la atención por sus incorporaciones (Joel Rocha del Alondras, Marcos del As Pontes) pero siempre consigue ser un equipo competitivo. El Betanzos ha hecho más movimientos: el portero Ramón y el extremo Sito del Arteixo), el central Iago López del Bergantiños... Por lo de pronto parece que no les daría para algo más que la permanencia, pero esta Tercera sin trasatlánticos promete sorpresas.