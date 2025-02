El Silva también muestra su apoyo a la joven colegiada

Tras la reacción de apoyo del Victoria a la joven árbitra que sufrió un episodio de acoso el pasado sábado en A Torre mientras dirigía un partido de prebenjamines, el Silva, que también estuvo implicado en el episodio de la joven colegiada, ha hecho lo propio en otro comunicado. El conjunto coruñés explica su actuación en el proceso y los siguientes pasos que va a dar. También hace suyo en el párrafo final la reflexión del Victoria sobre los valores que deben transmitir los adultos a los más pequeños en el mundo del fútbol.



"La junta directiva del Silva Sociedad Deportiva, reunida en el día de hoy, ha tomado la decisión de emitir el presente comunicado tras tener conocimiento de unos hechos sucedidos el sábado 15 de febrero del 2025 en la CD Arsenio Iglesias – Torre entre nuestro equipo Prebenjamin A y el Victoria C.F. “B”, perteneciente a la fase oro de 2ª Futgal de la categoría.



Con relación a este incidente, en primer lugar y de forma más enérgica y categóricamente posible, el Club quiere manifestar su apoyo a la colegiada del partido, Raquel Fernández Rey, trasladando nuestras más sinceras disculpas por la situación que ha vivido y animándole a que continúe desarrollando su pasión con más energía todavía si cabe que antes.



Esta entidad tiene, tanto entre sus monitores como entre sus jugadores, a colegiados tanto en activo como que ya no ejercen. Es por ello que, todavía más, nos sensibilizan estas situaciones. Sin ir más lejos, varias de nuestras jugadoras de estructura femenina ejercen como arbitras, y son compañeras de Raquel, del mismo modo que varios de nuestros jugadores de categorías inferiores ejercen o están en proceso de ejercer como colegiados.





La primera notificación que tenemos con respecto a este incidente es del lunes 17 de febrero, a través de una carta publicada en una red social que reproducen diferentes medios de comunicación. Algunos de ellos contactan con nosotros para conocer nuestra versión, momento en el que les contestamos lo que conocíamos hasta la fecha: no tenemos constancia de nada y en acta no viene nada consignado. A partir de este hecho, el Club ordena a su dirección de fútbol base la investigación y esclarecimiento de la situación. La familia de Raquel se pone en contacto con nosotros al mediodía y esta entidad contacta telefónicamente con la misma ayer a última hora de la tarde y hoy por la mañana, en cada ocasión con uno progenitor distinto. Del mismo modo, en el día de ayer contactamos telefónicamente con un responsable de la delegación del CTGAF (Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol) para interesarnos en primer lugar por la colegiada y en segundo lugar para conocer los detalles de lo sucedido, del mismo modo que se contactó telefónicamente con el delegado federativo. Esta misma mañana este club hizo lo mismo con el Secretario General y el Presidente de la RFGF, con objeto de ponerse a su disposición para cualquier decisión o acto que fuere preciso realizar, o información que requieran.



A tenor de ello, y ante la ausencia del relato de los hechos en acta, la entidad solicita información al propietario de la instalación donde se ha desarrollado el partido, el Concello de A Coruña, que confirma que en su parte de incidencias no consta nada referido al partido. Más allá de eso, se inicia un proceso de investigación interna para conocer el fondo de lo sucedido. Ese proceso, reglado en el Reglamento de Régimen Interno, establece la apertura de un expediente sancionador, la instrucción del mismo y el nombramiento de un instructor, y la toma de testificales a la/s persona/s afectada/s, además de la proposición de pruebas y la aportación de oficio por parte de la dirección de fútbol base de los informes y documentos oficiales que obren en su poder a la persona instructora. Una vez instruido el proceso, el instructor propone una resolución motivada que eleva a la junta directiva, que debe aprobar o corregir la misma para su ejecución. En este momento, el proceso se encuentra en el nombramiento de instructor y la puesta en marcha del precitado expediente.



Una vez resuelto el mismo, el club actuará con toda la firmeza que le proporcionan los diferentes reglamentos: su Reglamento de Régimen Interno, y la capacidad sancionadora del Comité de Competición de la Real Federación Galega de Fútbol, cuyos órganos deben resolver esta cuestión a tenor de lo que estipula el código disciplinario. A fecha de redacción de este comunicado, esta entidad no cuenta con ningún video, ni ninguna ampliación del acta que, según se ha manifestado en diferentes medios de comunicación, existe, privándonos de un elemento importante a la hora de poder enjuiciar y acometer las decisiones que correspondan. Nos gustaría también enterarnos por los canales oficiales de los sucesos, tanto por las actas, que tienen presunción de veracidad como todos conocemos, como de las correspondientes ampliaciones de las mismas. A pesar de todo ello, esta entidad va a respetar y respaldar en todo momento lo que resuelvan los órganos disciplinarios y no va a presentar ningún recurso ni similar ante cualquier resolución del Comité de Competición siempre que la misma, como no puede ser de otra manera, se ajuste a derecho.



El Silva SD trabaja diariamente para generar el mejor clima posible. Fruto de ello, es a fecha de hoy la estructura deportiva más amplia con equipos de fútbol campo, fútbol sala y uno de los únicos tres clubes de la ciudad de A Coruña que dispone de la totalidad de la estructura de fútbol femenino. Más de 700 jugadores y jugadoras comparten camino con nosotros, con cerca de 40 equipos federados en fútbol campo masculino y femenino, y fútbol sala, y la participación en torneos escolares. Es evidente que, dentro de este total de personas, existirán algunas que no tengan un comportamiento digno de portar este escudo y que deberán de ser desterradas, ya no solo de esta entidad, sino del deporte fútbol. Sirva como ejemplo que, dentro de las clasificaciones de juego limpio, el equipo Juvenil A es el segundo equipo más deportivo de su categoría, el Juvenil B el penúltimo, el Juvenil C el tercero, el Cadete A el sexto, el Cadete B el primero, el Cadete C el último, el Infantil A el cuarto, el Infantil B el noveno, el Infantil C el tercero, el Infantil D el sexto, el Femenino A el segundo, el Femenino Cadete el noveno y el Femenino Infantil el cuarto. Es, por tanto, una exteriorización del trabajo diario que emprende esta entidad y que trabaja también para corregir en los equipos que, en este ranking, no se encuentran en la zona alta. No hemos consignado en esta redacción los datos de fútbol sala ni fútbol 8 tanto masculino como femenino.



A mayores, este club comparte la reflexión hecha pública por nuestros compañeros, y amigos, del Victoria C.F. y que queremos también exteriorizar. “Cuestión aparte es la reflexión colectiva que debemos realizar acerca de que en un partido de niños o niñas llegue a tensionarse. ¿Qué mensajes estamos dando a los peques? ¿Estamos haciéndolo bien? NO, nunca debería darse esa situación Los peques son auténticas esponjas de todo lo que se enseña y ocurre a su alrededor y los mayores los que debemos poner los medios necesarios para transmitirle únicamente los inagotables valores que significa el deporte, erradicando, por tanto, cualquier atisbo de violencia. La lucha contra la violencia en el fútbol requiere del compromiso y la colaboración de todos los implicados, federación, comité de árbitros, clubs, miembros de los cuerpos técnicos, madres y padres. Solo trabajando juntos en pro de un ambiente de juego seguro y respetuoso, podremos disfrutar verdaderamente del fútbol como una expresión de pasión, habilidad y juego limpio”.