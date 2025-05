Sebas, el exmadridista que apunta al ascenso con el Liceo de Monelos

Una victoria en alguno de los tres últimos partidos bastará al Liceo de Monelos para ser equipo de Segunda Futgal. Con ello, Sebastián Estévez (Paysandú, Uruguay, 1989) añadirá un éxito a una extensa trayectoria en la que destacan especialmente sus ocho años en el Real Madrid.



Sus inicios estuvieron en Uruguay, donde tuvo el honor de enfundarse la camiseta de uno de los dos grandes del país. Y es que, más allá de su paso por Estudiantil FC, formó parte durante un par de años de las categorías inferiores de Nacional de Montevideo.



“Con once años me fui a vivir a Barcelona y ahí estuve jugando en el Manlleu”, narra el centrocampista, que tuvo ese paso intermedio antes de recalar en el Real Madrid.



“Un ojeador estaba en esa zona y nosotros tuvimos un buen año, en el que incluso jugamos fase de ascenso. Me llamaron para hacer un torneo de verano y al finalizar me dijeron que querían contar conmigo”, explica Sebas.



Coronó su paso por las categorías inferiores con la disputa de la Copa de Campeones con el Juvenil A y después dio el salto al segundo filial del equipo. “Participé en muchas sesiones de entrenamiento con el Castilla, pero no llegué a debutar”, apunta.



“Casi todos los jugadores que están en el Madrid han llegado ahí por algo, y cada semana era competir para el fin de semana, pero doy gracias de que esos años jugué bastante, fui capitán en varias categorías por la antigüedad, etc.”, recuerda con cariño.



Tras ello formó parte de equipos como el Rayo Majadahonda, en Tercera División, o de Alcobendas, donde alternó la Preferente con la Primera Autonómica, hasta que hace tres años se mudó a A Coruña por motivos laborales.



“La empresa iba a abrir aquí y me ofrecieron venir. Yo tenía un conocido y me animó, diciéndome que se vivía muy bien. Lo hice y aquí estoy. Y si dios quiere, me quedo”, afirma Sebas, que dice estar muy contento en la ciudad.



Tampoco fue mucho más planificado su fichaje por el Liceo de Monelos, que tuvo que ver con un cúmulo de casualidades: “Quería seguir jugando al fútbol, pero no conocía a ningún equipo, por lo que me puse a buscar por internet. Ahí me apareció un teléfono del entrenador del Deportivo Cristal, contacté con él y fui un día a entrenar con ellos. Entonces coincidí con un juvenil del Liceo de Monelos, que también estaba haciendo la sesión y me dijo que me fuera con él, que era un equipo que hacía buen juego y que me iba a gustar. Tras ello, probé en un partido amistoso y le gusté al entrenador y al presidente, que me dieron un trato espectacular y me ficharon”.



Tras probar las dos caras del fútbol, en equipos de una dimensión tan distinta, reflexiona sobre con que etapa se queda. “Cuando eres joven y estás en un equipo como el Real Madrid, piensas en llegar a ser profesional. Te lo vas imaginando según van pasando los años y vas mejorando. Me quedo con esa etapa, pero también estoy disfrutando mucho ahora de jugar con una perspectiva más amateur. No cambiaría nada de lo que he vivido, la verdad”, indica.

El centrocampista, con la bufanda de su actual equipo | CEDIDA

Muy cerca

De vuelta al presente, el ascenso a Segunda Futgal con el Liceo de Monelos parece cuestión de tiempo. “Quedan tres partidos y necesitamos tres puntos. A priori, el de este fin de semana es el más complicado de los tres —ante el Maravillas, tercer clasificado—. Después nos quedan dos partidos ante equipos de la zona baja de la tabla, por lo que muy mal se nos tendría que dar para no ganar uno de los tres. No es que lo tengamos hecho, pero es inevitable pensar en que ya lo tenemos ahí”, reconoce.



El mediocentro, que en ocasiones actúa como central, analiza también de por qué ha ido mejorando la clasificación del equipo, cuarto hace dos temporadas, tercero la pasada y líder esta: “Tiene que ver con la plantilla y con el entrenador —Edu Conchado—. Antes la plantilla era muy corta y fin de semana tras fin de semana jugábamos los mismos. No teníamos un equipo como este, en el que cualquiera que esté en el banquillo puede ser igual o mejor que los del campo”.



Hace hoy una semana cumplió 36 años y empieza a plantearse su futuro en el fútbol, aunque desea seguir. “En el verano se verá, porque los años se notan. A ver si podemos ascender este fin de semana ya y luego mi intención es continuar, porque creo que todavía puedo aportar. Quiero acabar la temporada y ver como se va formando el equipo”, finaliza.