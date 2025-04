Santi Canedo: “Te quedas con la sensación de que podía ser un año todavía más bonito”

Santi Canedo (Carballo, 1996), está disputando en esta 2024-25 su sexta temporada con el Bergantiños. Portero titular y ya capitán del equipo, ha formado parte de ascensos, pero también de descensos de categoría en Carballo.



En la vuelta del Bergan a Segunda Federación ha vuelto a ser el guardameta principal, ganándose la confianza de Jorge Cuesta. Tan solo se perdió siete partidos por lesión, pero no tardó en volver a ponerse bajo los palos de As Eiroas.



A nivel clasificatorio, los carballeses tienen conseguido al 99% el objetivo de la permanencia un año más en la categoría y todavía tienen posibilidades (remotas) de acceder al playoff o a una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. Sobre el rendimiento del equipo y el suyo personal durante esta temporada 2024-25 ha hablado con DXT Campeón el carballés Santi Canedo.

¿Cómo valora la temporada del equipo hasta ahora?

El objetivo del club aún no está al 100%, tenemos que tener cuidado y no fiarnos. En descenso directo ya no nos metemos, pero está la posibilidad del playout y, si nos igualamos a puntos con Coruxo y Compostela, tenemos el golaverage perdido. Con el objetivo principal a tiro, sí que es una lástima, porque quizás habiendo dado un plus podríamos haber aspirado a más, como la Copa del Rey o el playoff. Aún tenemos una mínima posibilidad, pero somos conscientes de que quedan seis puntos y estamos a cinco. Te quedas con la sensación de que podía ser un año todavía más bonito.



Estamos un poco en tierra de nadie. El objetivo principal, que es el que se estableció desde el inicio de la temporada, está cumplido al 98 o 99 por ciento. Aunque a nivel personal te quedas un poco con la miel en los labios. Al final, por ‘x’ o por ‘y’, el fútbol te pone en tu lugar, pero, en general, la temporada es muy buena.

Se podría decir que ha sido una campaña de altibajos.

Sí, quizás nos faltó un poco de regularidad. Es una liga un poco “hipertensa”, hay que ser muy frío y, en ese sentido, creo que igual nosotros fuimos un poco más calientes. Cuando ganábamos era la euforia y cuando perdíamos nos costaba un poco más reponernos. Nos faltó regularidad para alcanzar más puntos.

¿Cree que la derrota contra el Langreo en casa fue decisiva?

Creo que esas dos jornadas que encadenamos Fabril y Langreo fueron claves y fastidiadas en ese sentido. Contra el Fabril teníamos la oportunidad de pasarles para el playoff, que nos garantizaba la Copa y ya cumplíamos los dos objetivos. Contra el Langreo, con la forma en que jugamos, creo que es incluso más dolorosa la derrota. Éramos uno menos y estábamos dominando y haciendo buen juego, y al final te vas uno a dos con cero puntos, es un poco frustrante.

Además, el partido era en su casa, en As Eiroas.

En ese sentido, a nosotros a veces As Eiroas nos perjudica porque somos un equipo combinativo. Entonces, equipos que igual se ven inferiores o lo que sea, se ven más beneficiados del campo que nosotros para rascar puntos.

Les quedan dos partidos, ¿cuál es el objetivo?

Primero cerrar matemáticamente esa pequeña posibilidad que hay de jugar el playout y después intentar hacer la épica o quedar lo más arriba posible. Jorge (Cuesta) ya lo dijo, no es lo mismo quedar duodécimo que quedar sexto o séptimo, la clasificación se ve de otra manera. Tenemos que hacer los mayores puntos posibles y acabar bien el año.

Recuerdo la mala racha que tuvimos, que era difícil estar de buen ánimo

Siendo un recién ascendido, tener la permanencia casi al 100% a falta de dos jornadas se podría considerar un éxito.

Claro. Imagínate cómo estarán estas dos semanas en el Compostela. Obviamente ellos nos miran a nosotros, verán que te hablo de la preocupación que tengo y pensarán que estoy de coña. Pero sí, al haber sido recién ascendidos, ya es un mérito haber peleado como hemos peleado. Sobre todo cómo hemos dado la cara con todos los equipos de la categoría.

Usted a nivel personal, ¿cómo valora su temporada?

En la categoría, por suerte, ya tengo cierta experiencia. Fue un poco como la temporada del equipo, de altibajos. Tuve una lesión que me paró siete u ocho partidos. A nivel de recuperar lo pasas ciertamente mal, porque no soy una persona que esté acostumbrada a estar mucho tiempo sin pisar el verde, entonces lo paso bastante mal. Después de eso, intenté acortar plazos, y cuando haces eso, no vuelves al cien por cien, siempre vas con cuidado y con miedo de volver a recaer de la lesión.



Con el paso de las semanas me fui encontrando mejor. Como el equipo es muy combinativo, a nivel ofensivo tienes que participar. Cuando me ha tocado defensivamente, bien, pero soy muy exigente y no creo que sea mi mejor temporada. Si tengo que poner una nota, me pongo un siete o un ocho, no me pongo más. Siento que tengo el nivel para Segunda Federación y eso en lo personal te gratifica. El tema de la lesión me cortó un poco, pero en líneas generales estoy contento con mi temporada.



Ayudé en todo lo posible a lograr el objetivo. Como capitán también tienes ciertas responsabilidades, de ser un ejemplo durante los entrenamientos, tener esa parte de ánimo para el equipo y ser un poco sólido. Recuerdo la mala racha que tuvimos, que era difícil estar de buen ánimo. Como capitán tienes que mostrar esa solidez, aunque sea complicado a veces.