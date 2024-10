San Tirso: trece partidos que arreglan el presupuesto de una campaña

Torre, Atlético Castros, Visantoña, Crendes, Carral, Victoria, Sigüeiro, O Val, Verín, Cultural Areas y Selaya. Con cuatro tandas de penaltis, una remontada épica en los últimos minutos y varias victorias por la mínima, el San Tirso dejó a todos esos equipos en un camino en el que ahora se interpone el Espanyol.



Han sido once eliminatorias hasta llegar a un punto en el que nadie les exigirá nada. Será un partido para disfrutar que además supondrá un importante impulso económico para el club, que todavía no tiene demasiado claro lo que sacará en limpio, pero sí sabe que en esta ocasión no saldrá a devolver.



“Sabemos por el Boiro que dan un dinero”, expresa Carlos Fernández, presidente del club. Y es que la entidad de Barraña se embolsó cerca de 30.000 euros por alcanzar la primera ronda la pasada temporada, donde le tocó el Mallorca.



“En el día a día, dinero no ganamos, evidentemente. Tenemos que agradecerle mucho al Concello, a sponsors, a patrocinadores, que nos van ayudando. Somos un club sin una gran cantidad de socios. En su momento hubo 600-700 y ahora estamos en 200. La gente nos anima mucho, pero el nivel de vida está como está y entiendo perfectamente que el carnet de un equipo de Preferente son 70 euros y cuesta un poco”, reflexiona Fernández.



Si se confirma lo esperado por todos, que será en Riazor, tendrá sus gastos para la entidad de Mabegondo, pero el presidente reconoce que será “una gran ayuda y un impulso para estar más tranquilos”.

Hasta donde lleguen las ganancias dependerá de la taquilla, con entradas que seguramente cuesten 10 euros.