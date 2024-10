San Tirso - Espanyol: de Primera por un día

Llegó el gran día para el San Tirso, que recibe al Espanyol (Riazor, 19.00 horas) en partido de primera ronda de la Copa del Rey. Nunca antes se había enfrentado el equipo de Mabegondo a un club de una entidad similar.



Aunque siempre disputa sus partidos en el campo de O Monte, incluida la ronda preliminar ante el Selaya cántabro, ese recinto no pasó las exigencias federativas y la eliminatoria tendrá lugar en el estadio del Deportivo, donde se esperan unos 3.000 espectadores. Como curiosidad, será el primer partido en el coliseo coruñés tras su 80 cumpleaños.



No tiene ninguna baja el San Tirso, que sin embargo cuenta con las dudas del central David Lago y el lateral izquierdo Unai Mato, recién salidos de lesión.



Hay ocho jugadores que serán titulares si no pasa nada raro. El portero Adri, los defensas Rellán (ya sea como lateral derecho o izquierdo) y Pablo Vigo; los centrocampistas Christian y Meijide; así como los atacantes Segade, Cristian Quintás y Denis.



Lago es indiscutible y jugará si está al cien por cien, disputándose la otra posición de la zaga Gamallo y Jorge González. El primero tiene algo más de rodaje este año y parte con algo de ventaja. Si Lago no llega, jugarán los dos.



Y la otra gran duda está en la posición más adelantada del centro del campo, donde el capitán Carlos Díaz parece la opción más probable atendiendo a las palabras de Fabio Rodríguez durante la entrevista con dxt campeón, “tendremos en cuenta la antigüedad”. El técnico juega al despiste y por otra parte dice sobre Antón que es “un jugador muy útil en un campo como Riazor, porque nos ayuda a batir líneas en conducción”. Para muestra, fue titular en la final de la Copa de A Coruña contra el Victoria. Por tanto, otra opción es que sea él quien juegue, acostado en una banda, pasando Segade a la mediapunta. El abanico de opciones en tres cuartos de campo es tremendamente amplio: Sito, Xian, Mario Seoane, Pedro Carpente, etc.



Son 23 jugadores en plantilla (sin contar a los porteros juveniles Dani Portela e Iván Rial), por lo que el entrenador Fabio Rodríguez deberá realizar un doloroso descarte en la convocatoria. Por juventud y salir de lesión, Unai Mato parece la opción más probable.

Así llegan

El San Tirso lleva dos temporadas históricas, terminando en quinta y cuarta posición, respectivamente, los dos últimos años en Preferente, sus mejores clasificaciones de siempre. Este curso ha pagado un poco el peaje de todo el camino recorrido para llegar hasta la Copa del Rey, pero todavía es muy pronto y está a tiempo de pelear por los playoffs, el objetivo que se marcan.



Ha comenzado con tres victorias, dos empates y tres derrotas, lo que le tiene en la octava posición, a cinco puntos de la zona de promoción. Ganó algún puesto el pasado fin de semana con su victoria ante el Miño en un partido en casa que resolvieron Christian Rey y Pedro Carpente.



Por su parte, el Espanyol es 17º en liga, a un punto del descenso tras tres victorias (contra Rayo, Alavés y Mallorca), un empate (frente al Atlético) y siete derrotas (ante Valladolid, Real Sociedad, Real Madrid, Villarreal, Betis, Athletic, Sevilla).

Un histórico

No está en su mejor momento, pero es un clásico del fútbol español. Cuenta con cuatro trofeos de Copa del Rey en su palmarés (1928-29, 1939-40, 1999-00 y 2005-06), así como con dos subcampeonatos de Copa de la UEFA (1987-88 y 2006-07).



Con 88 temporadas en Primera División, es séptimo en la clasificación histórica de dicha categoría, a la que ha regresado esta temporada tras solamente un año en Segunda. En ese sentido vive un momento extraño en su historia, pues ha sufrido dos descensos en los últimos cinco años.



Tiene en apenas tres días el derbi contra el FC Barcelona, por lo que habrá rotaciones en el conjunto perico. Jugadores menos habituales pero con cartel como el central Sergi Gómez, el extremo Pere Milla o el delantero Walid Cheddira pueden tener su oportunidad.

Gallego en el banquillo

El entrenador del Espanyol es Manolo González (Folgoso do Caurel, Lugo, 1979). Se hizo con los mandos del banquillo en el tramo final de la temporada pasada, procedente del filial, y con seis victorias, nueve empates y tan solo una derrota logró devolver al equipo a la máxima categoría. Como premio, le renovaron.

Pese a que nació en tierras lucenses, lleva casi toda la vida en Cataluña tras marcharse cuando era muy pequeño.



No tuvo mucha suerte como futbolista, ya que una triada le obligó a tener que dejar de jugar cuando solo tenía 21 años. Tras ello apostó por los banquillos y lleva más de dos décadas entrenando, con Montañesa, Badalona, Ebro, Peña Deportiva y el Espanyol B como equipos.

Sin confianzas

En la rueda de prensa previa al partido, el preparador blanquiazul, señaló que afrontan el partido con ganas y sin confiarse: “No hay margen para la relajación. Nuestra situación no nos lo permite. Llevamos un escudo y una camiseta, a partir de ahí hay que defenderla como tal. Son partidos que tienen su dificultad si no los encaras como toca”.



Confirmó que Calero, Edu Expósito y Jofre no viajarán, pero no despejó la duda de Ünüvar, al que quería ver durante el entrenamiento. En cuanto a la alineación, solo desveló que Pacheco estará bajo palos.

“Hemos analizado al San Tirso como un rival de Liga. Son partidos raros y como no entres enchufado pasan cosas. El punto de motivación es muy importante y tenemos que salir a defender una camiseta y hacer un buen partido”, añadió el técnico.



Un análisis que fue el siguiente: “Es un equipo que intenta jugar, con defensas que tienen buena salida de balón. Para su categoría tienen buen nivel y arriba hay tres jugadores que llevan dos goles cada uno. No esperamos que hagan lo mismo que en Liga, donde tienen llegada y profundidad, sino un bloque más bajo”.

Manolo González reconoció que el hecho de que el partido se dispute en Riazor beneficia a su equipo. “Es mejor, porque es un tipo de estadio más similar al nuestro. A nosotros nos va mejor así. Pero tampoco sirve para confiarnos, porque son partidos más complicados de lo que parece”, recalcó.



En cuanto a la proximidad del duelo contra el Barcelona, este domingo en el Camp Nou, González reconoció que el equipo está trabajando el duelo frente a los azulgrana, pero prioriza el duelo de Copa: “Sabemos que el Barça llega en un buen momento y se ha ganado la buena posición que ocupa”, dijo.



En esa misma línea se expresó el lateral Omar El Hilali el martes. “No pensamos más allá del partido de Copa. “Jugaremos en un estadio con mucha historia, muy bonito. Nos lo pondrán difícil. Vamos sabiendo que nos costará sacarlo adelante”

Árbitro con caché

El partido estará arbitrado por el cántabro Adrián Córdero Vega, que dirige encuentros de Primera División desde la temporada 2018-19. Una de las peculiaridades de esta competición es que sus emolumentos correrán cuenta del Espanyol, ya que está estipulado que es el equipo profesional quien debe hacerse cargo pese a actuar como visitante.

Alineaciones probables

San Tirso: Adri; Rellán, Lago, Pablo Vigo, Gamallo; Christian; Meijide, Carlos Díaz, Segade; Denis, Quintás.

Espanyol: Pacheco; Tejero, Sergi Gómez, Català, Brian Oliván; Salvi, Aguado, Bauza, Pere Milla; Cheddira, Irvin Cardona.