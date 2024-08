El San Tirso pone el foco en el partido del domingo contra el Areas

La final de la Supercopa Galicia tiene buena pinta para el San Tirso tras el 1-2 conseguido en A Lomba en el partido de ida frente al Cultural Areas. El equipo de Fabio Rodríguez se jugará, con ventaja, la clasificación para la ronda previa de la Copa del Rey el domingo desde las 18.00 horas en O Monte. El míster del cuadro verde destaca que “a lo mejor lo más justo hubiera sido un empate. Por sus intenciones, el Cultural Areas no mereció perder así, en el descuento, de esa forma”.

1. El desarrollo del partido en A Lomba

El técnico del San Tirso analizó el choque de ida de la final disputado el pasado domingo en A Lomba ante el Areas. “Entramos bien, tuvimos presencia en campo y en área rival. En un inicio de saque de puerta peinó Carlos y sabíamos que les podíamos hacer daño jugando con dos puntas porque Cristian y Denis son más rápidos que sus centrales, que sufrían al correr hacia atrás, y nos pusimos por delante. A raíz del gol, por mérito del Areas, de someternos con balón; y demérito nuestro, porque pensamos que íbamos a aguantar más en ese primer tramo como hicimos en Verín; esta vez marcamos y, desde minuto 10, en el que hicimos el 0-1, al 30, en el que fue la pausa para hidratación, tuvieron tres ocasiones muy claras con las que pudieron empatar, pero las dos áreas son las que definen el fútbol. Adri nos mantuvo vivos y hay que destacarlo. Sabíamos que sus laterales son muy profundos y estaban jugando muy alto y provocaban mucho desgaste a nuestros jugadores de dentro. Por eso, en la pausa cambiamos a 1-4-2-3-1 para igualar su 1-4-3-3; estuvimos mucho más cómodos y cortamos un poquito esa sangría de esos 20 minutos en los que estuvieron mucho mejor y nos sometieron. No estábamos cómodos, estábamos llegando tarde los basculaciones y a los ajustes dentro y no éramos capaces de estirar porque nos hacían buena presión tras pérdida. Quizá nos faltaba ese jugador de aguantar el balón un pelín, pero optamos por Carlos de inicio porque nos iba a dar un poquito más de trabajo en la presión, más agresividad, más juego aéreo en el que el Areas sufre mucho y, de hecho, así llegó el primer gol. En los 15 minutos finales de la primera parte cortamos la insistencia del Areas y en una pérdida suya en un pase horizontal, arrancó Antón desde el medio del campo, se quedó solo contra el portero, que rozó el balón y tocó en el palo”, indica el míster del conjunto de O Monte sobre el primer tiempo del choque disputado el pasado domingo.

2. Segunda mitad con más equilibrio

Fabio añade que “en la segunda parte hubo una presión en nuestra banda izquierda, Gamallo salió trastabillado; su lateral derecho, que es muy buen centrador, metió una diagonal y Vila, su delantero, remató al lateral de la red. El Areas tuvo esa ocasión y después se aplatanó el partido, algo que nos vino muy bien. Ellos tenían el balón, pero no daban encontrado ni superioridades ni el desborde que tuvieron en el primer tiempo. Estuvimos más cómodos en el campo, mejor plantados, abarcamos mejor el ancho y vino la segunda pausa de hidratación. Salieron Quintás y Antón y metí a Cagiao en banda derecha, a Xian en la izquierda y a Mario en la mediapunta. No estaba pasando nada en el partido, no estábamos sufriendo. En un mal despeje, le cayó el balón al lateral izquierdo y puso un centro perfecto entre nuestros centrales para un remate cruzado. Así metieron el 1-1 cuando menos insistencia tenían y cuando se les empezaba a notar bajos físicamente. Entraron Sito y Unai por Denis y Gamallo, pasando Xian a punta y Mario a la izquierda. Tuvo una Xian partiendo de izquierda de fuera hacia dentro y teniendo las piezas de la última línea frescas apretamos su salida forzando despejes incómodos y en un saque de banda rápido, Rellán hizo la pared con Sito y la metió con la zurda al palo corto en el 94”.

3. El Areas, bloque compacto y dinámico

El Areas ofreció un nivel alto según el míster del San Tirso. “No me sorprendió porque sabíamos que sus laterales y extremos son muy buenos, pero en directo me parecieron mejores todavía. Tienen muy buenos jugadores, un bloque muy parejo de nivel. A lo mejor no tienen ningún futbolista como podría tener el Verín a Adrián Mouriño sino que todos son de un notable alto. No hay nadie que desentone. Es un equipo muy dinámico que hizo un esfuerzo increíble en la primera parte, hasta cuando perdían el balón con una presión tras pérdida muy buena; pero nuestro equipo sabe sufrir, sabe jugar sin balón y sabe pasar esos momentos de apuros juntándose hasta que escampe. Sabíamos que no íbamos a acabar el partido con el sistema en rombo con el que empezamos, pero sí contábamos con alargar más el primer tramo de presionar arriba. No estamos al 100% para lo que requiere un partido y a veces hay que dar un pequeño paso atrás. En cuanto al partido de vuelta, el Cultural Areas tiene jugadores para adaptarse al campo e intuyo que va a ser un partido de vuelta muy bonito, para disfrutar. Vamos a jugar una final en casa, pero también sabemos que va a ser muy complicada. Sé que suena a topicazo, pero queda muchísimo”, destaca sobre la gran final del domino en O Monte.

“Nos valen dos resultados, pero el Areas tiene muy buen equipo"

¿Es favorito el San Tirso para ganar la Supercopa Galicia?

No es que sea favorito ni que lo no sea. Antes del partido de ida, lo normal es que se diese al Areas como favorito porque jugaba en su campo, de hierba natural. Ahora se nos puede dar favoritos a nosotros porque jugamos en casa y por el contexto de nuestro campo pero, sobre todo, lo somos porque tenemos un gol de ventaja. Nos valen dos resultados y a ellos uno, pero el Areas tiene muy buen equipo: laterales y extremos de mucho nivel, gente por dentro de muy buen pie y un delantero ‘top’ del perfil de los nuestros. En definitiva, no hay favorito aunque por ahora estemos ganando la eliminatoria porque queda mucho y el Areas es un gran rival.

¿En qué fue superior el San Tirso al Areas el pasado domingo?

En las áreas. Ellos tuvieron seis y metieron una y nosotros tuvimos seis y metimos dos. Fuimos superiores en aspectos que a lo mejor no relucen tanto pero que son muy importantes. Nuestro balance defensivo fue espectacular. Sabíamos que si el partido se convertía en un ida y vuelta con espacios, el Areas tiene gente muy peligrosa. Perdimos en inferioridades en ciertas zonas del campo, pero el equipo estuvo siempre equilibrado. El Areas trataba de atacar con mucha gente, con los laterales altos y los extremos por dentro para encontrar superioridades en ciertas zonas del campo y eso conllevaba que se les pudiese meter mano en las transiciones. Nosotros no asumimos tantos riesgos pero cuando tenemos nuestro momento, mordemos y atacamos, hacemos mucha pupa. A veces no es sólo la cantidad de acciones sino la calidad de las mismas. Para tener efectividad hay que crear situaciones ventajosas y nosotros en eso fuimos mejores. Ellos fueron mejores en el juego combinativo y nosotros en el trabajo táctico y en las áreas.