San Tirso, Monta, Paiosaco y Órdenes, favoritos en una Copa que arranca el 6 de diciembre

A falta de un mes y medio para que dé comienzo, la Copa de A Coruña ya tiene primeros enfrentamientos y cruces hasta la final, todavía sin definir pendiente de la disponibilidad del estadio de Riazor. El San Tirso, vigente campeón tras imponerse el pasado mes de junio al Victoria en la tanda de penaltis, iniciará la defensa del título en el campo de Iñás frente al Atlético San Pedro, equipo que milita en la Tercera Futgal.



El San Tirso que entrena Fabio Rodríguez Dacal, que la próxima semana disputará un histórico partido de Copa del Rey contra el Espanyol –también en el estadio de Riazor– parte como uno de los grandes favoritos para revalidar título por su condición de vigente campeón y porque milita en la Preferente Futgal, la categoría más alta en la que se puede participar en la Copa de A Coruña.



Además del San Tirso, hay otros tres equipos que pertenecen al grupo 1 de la Preferente Futgal que también tienen pegada la etiqueta de aspirantes al título. A día de hoy, el favorito número 1 sería el Montañeros, que ocupa la primera posición en su Liga con pleno de puntos después de siete jornadas de competición. El conjunto que dirige el asturiano Jairo Arias cuenta con una plantilla en la que destacan futbolistas como Pape Gaye, Jorge Cano, Jorge Otero, Nano Varela o Unai Peón. En primera ronda, la escuadra morada se enfrentará al Juvenil de Almeiras y, en caso de conseguir la clasificación, se cruzaría con el ganador del Suevos (Tercera Galicia)-Imperátor (Segunda). De seguir adelante, los rivales potenciales en octavos de final serían el Oza Juvenil o el Club do Mar de Caión.



Pero si hay un equipo copero y que también forma parte, esta temporada, del grupo 1 de Preferente Futgal, ese es el Paiosaco. El conjunto que prepara el coruñés Diego Armando García trata de adaptarse a la nueva división tras el descenso desde Tercera Federación el pasado curso. La primera eliminatoria no será sencillo para el cuadro verdiblanco, que visitará el siempre complicado campo de O Carballal, donde le esperará el 6 de diciembre un Boimorto que es uno de los candidatos a dar el salto de categoría desde el grupo 2 de Primera Futgal. Si avanza, se las vería en dieciseisavos de final ante otro Primera: Cambre o Vizoño.



Si el Paiosaco es uno de los equipos de Preferente que no estaba en la categoría la pasada campaña –militaba en Tercera y sufrió un descenso– el otro participante de Preferente en la Copa de A Coruña que es novedad en la categoría es un Órdenes que consiguió el ascenso desde la Primera Futgal tras superar la promoción. El conjunto dirigido por Alejandro Expósito ‘Posi’ va de menos a más en el inicio de temporada y también está llamado a ser uno de los rivales a batir en el torneo del KO. En las dos primeras rondas no lo debería tener muy complicado ante rivales de Tercera Galicia. Se estrenará en el campo del Burgo y, en caso de superar la primera eliminatoria, se cruzaría con el ganador del Unión Campestre-Carnoedo, ambos también de la última categoría.

Aspirantes

Dejando a un lado a los cuatro equipos –Montañeros, San Tirso, Paiosaco y Órdenes– que parten como favoritos porque compiten en la categoría más alta, se abre un abanico de candidatos de conjuntos que militan en la Primera Futgal.



Uno de los grandes aspirantes para dar la campanada es el Victoria, segundo clasificado del grupo 1 de la Primera Futgal que, además, ha pisado el estadio de Riazor para disputar las dos últimas finales. En la de este 2024 cayó en la tanda de penaltis frente al San Tirso y en la de 2023 consiguió su primera Copa de A Coruña tras doblegar (3-0) al Olímpico. Eso sí, cuando disputó las dos finales era equipo de Preferente, no de Primera.



Otros tres equipos de Primera a los que no se le ha dado nada mal la Copa de A Coruña en las últimas temporadas son el Club do Mar, el Carral y el Sporting Meicende. El conjunto de Caión que entrena Dani Sánchez es el líder del grupo 2 de Primera Futgal con 19 puntos de 21 posibles y fue finalista en Riazor en el año 2022. El Carral, segundo clasificado en la Liga del Club do Mar con 17 puntos, fue semifinalista de Copa la pasada campaña quedando eliminado ante el San Tirso, que acabaría siendo campeón, en un partido en el que el cuadro de Jairo Bello estuvo por delante prácticamente toda la segunda parte. Por último, el Sporting Meicende de Maikel Naujoks, fue uno de los grandes animadores de la edición de hace dos campañas eliminando al Betanzos en cuartos de final y poniendo contra las cuerdas en semifinales a un Victoria que se metió en la final tras una polémica tanda de penaltis.

Más Primeras

Los otros equipos de Primera Futgal que tratarán de ir avanzando rondas para convertirse en la revelación del torneo son el Orillamar, el Sporting Cambre, el Olímpico, el Relámpago, el Ural Español (grupo 1) y el Boimorto (grupo 2), además de los cuatro conjuntos que dieron el salto desde la Segunda Futgal el pasado curso: el Marte, el mejor clasificado en lo que va de curso; el Torre, el Vizoño y el Oza Juvenil.