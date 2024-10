El San Tirso invita a la penúltima

Ni oír hablar de la arrincandeira. Que se sirva la penúltima ronda, que invita el San Tirso. El singular campo de O Monte acogerá esta tarde (17.30 horas) el partido más importante de su historia, la posible antesala de una cita que podría marcar un antes y un después en la trayectoria deportiva del modesto club de Abegondo. Está en juego la clasificación para la primera eliminatoria de la Copa del Rey en la que el premio gordo será enfrentarse a un rival de Primera División. Para hacer el sueño realidad, el San Tirso deberá superar un último obstáculo: eliminar al Selaya cántabro, un equipo con sede a 40 kilómetros de Santander que lidera su grupo de Preferente con 16 puntos en seis jornadas.



La ventaja para el San Tírso es que la eliminatoria contra el Selaya es a partido único y se jugará en O Monte. El conjunto de Fabio Rodríguez Dacal, un árbitro coruñés que se hizo entrenador hace unos cuantos años, que se formó en las categorías inferiores del Ural hasta llegar al club de Mabegondo después de pasar por el Culleredo, no se ha encontrado con esta ronda previa de la Copa del Rey por casualidad. El San Tirso ha tenido que superar diez eliminatorias (doce partidos en total) para amanecer un 9 de octubre de 2024 teniendo que jugar el partido más importante en las carreras deportivas de la gran mayoría de los protagonistas que se dejarán el alma en el campo.



Doce eliminatorias que tuvieron el pistoletazo de salida el 6 de diciembre de 2023 con la ronda de treintaidosavos de final de la Copa de A Coruña. Dieciseisavos, octavos, cuartos y semis para llegar a la final, en Riazor, contra el Victoria.

El San Tirso conquistó el primero de los títulos que le hicieron falta para alcanzar esta ronda ante Selaya, pero tendría que ganar dos más. En junio de este año levantó el trofeo de la Copa Deputación de A Coruña tras derrotar en la final (1-0) al O Val. Ya en plena pretemporada del presente curso afrontó la Supercopa Galicia.

Eliminó al Verín en ‘semifinales’ e hizo lo propio con el Cultural Areas en la final que tuvo el partido de vuelta, dónde si no, en O Monte, donde la escuadra verdilla espera escribir una nueva página histórica.



Primero lo dijo Alfredo Di Stéfano y años después se apropió de la frase Luis Aragonés: las finales no se juegan, se ganan. Nadie se quiere perder un partido como este. Las molestias, las sobrecargas, los pequeños esguinces... Todo ese tipo de problemas que ante un partido de Liga significaría figurar en la lista de bajas no existen ante una cita de este calibre. En esas se encuentra Carlos Díaz, el mediapunta del San Tirso que cobra vital importancia en los encuentros de O Monte. No porque sea un ‘10’ de último pase, de flotar entre el doble pivote y el delantero sino por todo lo contrario. Es un pilar fundamental para Fabio Rodríguez por su dominio del juego aéreo, porque gana duelos, porque es incómodo para los rivales. Carlos se perdió las tres últimas jornadas en la Preferente Futgal por una torcedura, pero hoy estará contra el Selaya.



La única ausencia confirmada en el San Tirso para el partido de ronda previa de la Copa del Rey es el defensa Unai, que rompió fibras el pasado domingo en el choque ante el Ribadeo (victoria de los verdes por 0-3) en los que fueron sus primeros minutos de la temporada en partido oficial. El que tampoco estará es el portero David Lameiro, de baja médica desde el mes de mayo y que recibirá el alta exactamente dentro de una semana. Fabio protegió a Denis y a Rellán contra el Lalín y el Ribadeo. De hecho, en la última jornada de Liga se quedaron cinco teóricos titulares fuera de la convocatoria por precaución.



Después de una pretemporada atípica, con cuatro partidos de competición –las dos eliminatorias de Supercopa Galicia– en pleno mes de agosto, el inicio de Liga del San Tirso no ha sido el mejor en cuanto a resultados. Los pupilos de Fabio Rodríguez han ganado dos encuentros en cinco jornadas: 2-0 al Paiosaco en O Monte y 0-3 al Ribadeo en el Pepe Barrera el pasado domingo. Las dos derrotas que ha sufrido el conjunto mabegondés se produjeron contra los dos primeros clasificados y a domicilio: 4-1 contra el Montañeros en la primera jornada y 1-0 frente al Dubra en la tercera. El otro partido terminó en empate (1-1) frente al Lalín en casa.



Para Fabio, el hecho de poder disputar esta ronda previa ante el Selaya ya será un recuerdo imborrable. “Estoy ya es Copa del Rey porque ya se juega con el balón oficial de la Copa, las camisetas llevan el anagrama de la Copa y eso ya es algo histórico. Si conseguimos la clasificación y jugar contra un Primera División, además de la importante ayuda económica para el club, sería un recuerdo para toda la vida. Y para Mabegondo, un pueblo de 800 y pico habitantes, sería increíble”.



En cambio, por el momento, la junta directiva que encabeza el presidente Carlos Fernández da toda la normalidad del mundo a la eliminatoria de hoy contra el Selaya. No habrá comida de equipo a modo de concentración teniendo en cuenta que el partido dará comienzo a las 17.30 horas, no habrá grada supletoria en la instalación de O Monte, no habrá ningún acto previo. Tampoco ha habido venta anticipada de entradas. Aunque no será un partido más para el San Tirso, la idea es que los futbolistas se lo tomen como uno más.



Torre, Atlético Castros, Visantoña, Crendes, Carral, Victoria, Sigüeiro, O Val, Verín, Cultural Areas y, ahora, Selaya. El San Tirso ha tenido que dejar en el camino a diez rivales para alcanzar la cita de esta tarde. Nueve de las diez eliminatorias tuvieron sus dificultades, incluso ante un rival de la última categoría. El último obstáculo es un equipo cántabro.

El rival

Selaya es una localidad del interior de Cantabria de poco menos de 2.000 habitantes que está a unos 40 minutos en coche de Santander. Como el San Tirso, el Selaya Fútbol Club, que tiene un escudo prácticamente calcado al del Sevilla, club con el que comparte siglas (SFC), fue campeón de la Copa cántabra de aficionados denominada, en esa comunidad, Copa Vicente Pérez Soberón. En su caso, el rival del San Tirso superó tres eliminatorias en el mes de agosto pero a partido único cargándose al Textil Escudo en cuartos (2-1), al Solares-Medio Cudeyo en semifinales (0-2) y al Cartes en la final (3-1).



Al Selaya, entrenado por un Sergio Cuesta ‘Cuto’ que formó parte del cuerpo técnico del Cayón (Tercera y Segunda Federación) que encabezaba Luis Fernández, exfutbolista profesional en Racing de Santander y Real Betis, entre otros clubes, no le ha afectado en su rendimiento en el inicio liguero el hecho de tener que afrontar las eliminatorias de Copa para llegar a la cita de hoy. Después de seis jornadas en el grupo único de la Regional Preferente cántabra, el Selaya es líder en solitario con 16 puntos de 18 posibles, seis más que el segundo clasificado. Cuto se presentará en O Monte con todos los futbolistas de su plantilla en disposición de jugar.

Árbitro



El encargado de impartir justicia en el San Tirso-Selaya será Agoultim Boutame, un árbitro que nació en Marruecos hace 30 años, que pertenece al colegio asturiano y que en una entrevista en El Comercio denunció que “solo he recibido insultos racistas en el fútbol” reclamando educación y respeto en los campos.