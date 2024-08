El San Tirso golpea primero

Hay motivos para creer. El San Tirso ha golpeado primero en la semifinal de la Supercopa Galicia que lo enfrenta al Verín. En el partido de ayer disputado en O Monte, el equipo de Fabio Rodríguez Dacal se impuso por la mínima (1-0) con gol de Xian, de penalti, en el minuto 21 y viajará con ventaja al José Arjiz para afrontar el choque de vuelta que se jugará el domingo.



No era un partido para experimentos a pesar de que la eliminatoria llega en plena pretemporada y Fabio no jugó al despiste. El entrenador del San Tirso apostó por el once inicial que se podría esperar teniendo en cuenta sus ideas de la pasada temporada. Sólo dos de los fichajes entraron directamente al equipo titular y lo hicieron para ocupar los lugares que dejaron libres los jugadores que se retiraron al finalizar el pasado curso. Como central izquierdo, al lado de Lago y sustituyendo a César Freire, formó el también veterano Pablo Vigo. Como mediocentro defensivo, en lugar de Santi Brandariz, entró al once Christian Rey. Ambos, Pablo y Christian, llegaron este verano a O Monte procedente del Betanzos de Tercera Federación.



Los nueve futbolistas restantes fueron los habituales Adri Suárez en la portería; Rellán y Gamallo en los laterales con Lago como central derecho; Iago Meijide y Carlos acompañando al pivote; Segade en la derecha, Xian en la izquierda y Denis en punta.



Precisamente Denis fue protagonista indirecto del primer y único gol de la tarde en O Monte. Segade inició una jugada por la derecha profundizando y metiéndose en el área. Se pidió falta, pero la jugada continuó y el balón acabó en el poder de Denis, ya totalmente dentro del área, que recibió una entrada y el árbitro no dudó en señalar el punto fatídico desde donde Xian, el tercer elemento del tridente ofensivo del San Tirso, no falló. 1-0.



El Verín trató de adaptarse lo mejor posible al campo buscando juego directo sobre un nueve que actuó de referencia. Pero el problema no estaba ahí, el problema estaba en las distancias, en la dificultad que tenían sus futbolistas de la parcela ofensiva para ganar los segundos balones, para intuir dónde caería la pelota. Y ese tipo de situaciones están más que dominadas por parte de los futbolistas locales. De hecho, el Verín apenas inquietó y no tiró entre los tres palos en los primeros 45 minutos.



El cuadro local tuvo hasta tres ocasiones además del gol. Una de Denis tras atacar el espacio y que acabó con el balón por la línea de fondo en forma de córner, un saque de banda de Pablo Vigo que terminó con una peinada que salió por encima del larguero y un disparo de Xian con el portero prácticamente batido que desvió un defensa en última instancia.

Segunda mitad

En la segunda parte, el San Tirso no tardó en mover ficha para encontrar más frescura. Entraron Jorge por Rellán y Cristian por Denis. El partido se aplatanó y más allá de saques de banda y de esquina, apenas hubo situaciones de gol. El Verín disfrutó de sus mejores momentos mandando balones diagonales y a la espalda pero sin intimidar a Adri.



El cuadro local volvió a enchufarse y acabó generando más peligro. Una volea de Cristian Quintás desde el pico del área pequeña, salió muy alta. Un córner de Sito al segundo palo encontró la cabeza de Gamallo. El cuero rebotó en el defensa que estaba en el palo volviendo a quedar franco para hacer gol, pero de nuevo el remate llevaba fuerza en exceso. La última fue de Cristian en un saque de banda de Pablo Vigo que peinó Christian Rey en una acción en la que el portero visitante hizo un paradón.



Al final, 1-0. El San Tirso, un paso más cerca de la ronda previa de la Copa del Rey, se presentará con ventaja en el José Arjiz, donde el Verín, que hasta ayer llevaba 28 partidos sin perder, tratará de darle la vuelta a la eliminatoria que sigue estando ajustada.