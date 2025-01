Resistencia ante el Promesas de un Fabril que jugó una hora con diez

El Fabril consiguió su primer punto de 2025 en la segunda jornada de la segunda vuelta tras empatar sin goles ante el Valladolid Promesas en la Ciudad Deportiva de Abegondo en un partido condicionado por la expulsión del central blanquiazul Aaron Sánchez en el minuto 29. El equipo que dirige Manuel Pablo, que jugó en inferioridad numérica más de una hora, realizó un gran trabajo defensivo para dejar la portería a cero.



La gran novedad en el once inicial del filial blanquiazul fue la presencia del centrocampista juvenil Manu Ferreiro tras destacar una semana antes en el partido de Copa del Rey contra el Sporting de Gijón. La del interior lucense no fue la única cara nueva en un Fabril que contó con la importante ausencia del delantero Kevin Sánchez, convocado por el primer equipo para el choque ante el Burgos aunque, por segunda jornada consecutiva, no disputó ningún minuto.



Tampoco estuvieron a disposición de Manuel Pablo el central Alejandro Pereira ni los mediapuntas Noé carrillo y Luisao Macías, todos ellos por lesión. Las dos entradas al once por parte del técnico canario fue el central Aarón Sánchez, que se perdió la primera jornada de 2025 ante el Ávila por sanción, y el delantero centro Bil Nsongo, que ocupó el lugar de Kevin Sánchez.



Fue precisamente el punta camerunés Bil el que protagonizó los primeros disparos a puerta del Fabril en el partido. En primer lugar no llegó a rematar con claridad un centro lateral raso de Adrián Guerrero desde la banda derecha. Poco después, la bola le llegó desde el costado izquierdo estando a la altura de la frontal del área. Maniobró para llevar el cuero hacia su pierna derecha y sacó un disparo demasiado centrado y fácil de atrapar para Rafus, guardameta del filial del Real Valladolid.



Un desajuste defensivo del Fabril en el ecuador del primer tiempo permitió al filial pucelano disfrutar de una de las ocasiones más claras de todo el encuentro. Verde metió la punta de la bota en el duelo con el Alfaro y son ese toque sutil consiguió habilitar a Arnu. Kike Fernández, en posición de pivote y levantando el brazo derecho reclamando fuera de juego, no interceptó la bola. El delantero del Promesas enfiló totalmente solo ya que la pareja de centrales Aarón-Marotías estaba muy abierta, pero su remate desde el borde del área salió mordido permitiendo a Alberto, con un paradón, desviar la bola, que cogió altura dirigiéndose a la cabeza de Jorge Delgado. El extremo derecho blanquivioleta, sin portero, se encontró con el cuero de golpe y no acertó a rematar entre los tres palos.



El Fabril lo intentó en una jugada de córner en la que la pelota le volvió al lanzador. Marotías colgó la bola al segundo palo, donde se encontraba Alfaro para rematar con el interior de la derecha buscando portería. Entre un defensa y Guerrero taparon la finalización del alicantino. Precisamente Guerrero disfrutó de la última del Dépor B en igualdad numérica. El extremo derecho blanquiazul recibió una diagonal perfecta de Marotías en la espalda de Raúl Chasco, lateral izquierdo del Promesas, que corrigió sobre la bocina para evitar el remate del juvenil del Dépor con un despeje con la punta de la bota.

Acción clave

El plan de partido de Manuel Pablo se vio truncado por la expulsión de Aaron Sánchez en el minuto 29. El Valladolid Promesas montó un contraataque vertiginoso por el costado derecho. Xavi Moreno recibió en la espalda de Iker Vidal, Kike Fernández no llegó a tiempo para hacer la cobertura y el ‘11’ blanquivioleta dio un pase preciso con el exterior de la zurda para Jorge Delgado, que le tenía ganada la posición a Aarón. El central madrileño desequilibró al atacante del filial pucelano, que cayó en el punto de penalti, primero con el brazo y acto seguido con la pierna en la semiluna del área. El cántabro Ruiz Martín decretó falta fuera del área y tarjeta roja directa al defensa blanquiazul. El Fabril debería jugar más de una hora con diez.



Era prácticamente imposible recomponer una línea defensiva con los jugadores que había en el campo. Ninguno de los futbolistas de dentro –Kike, Alfaro y Manu Ferreiro– tienen características como para actuar en la posición de central. Tampoco los laterales: Mardones e Iker Vidal. Por tanto, Manuel Pablo, se vio obligado a realizar la primera sustitución del partido de manera forzosa. El sacrificado no fue ninguno de los medios sino el único extremo natural que estaba sobre el terreno de Juego: el juvenil Adrián Guerrero. En su lugar entró Damián para formar pareja de zurdos en el centro de la saga con Marotías y tratar de llegar al descanso con el 0-0 inicial.



Tras el paso por los vestuarios, el Fabril, a base de orden y sacrificio, logró enfriar el partido e ir dejando pasar los minutos sin sobresaltos. A la recta final se llegó con el encuentro controlado por el filial del Dépor, en el que debutó el senegalés Mane.



Mardones, ya en posición de extremo tras la entrada de Pablo García a la posición de lateral pudo marcar en el 72 pero su cabezazo al saque de esquina lo detuvo Rufus



El Promesas respondió con un testarazao fallido de Delgado delante de Alberto en el minuto 77 tras el saque de una falta. Rozó el gol Verde en el 82 en un disparo muy colocado desde la frontal que se marchó rozando el palo izquierdo de la meta de Alberto.



Con el paso de los minutos el asedio pucelano fue constante pero el Fabril se mantuvo en pie. La última fue para los castellanos en un chut de Sergi Esteban que paró Alberto.