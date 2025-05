Rechazo gallego a una Tercera RFEF inspirada en la masculina

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) planea hacer una reestructuración en el fútbol femenino por la que la Tercera Federación pasaría de los seis grupos actuales a dieciocho. Eso es algo que no comparten los equipos gallegos que forman parte de la misma -Victoria CF, Bergantiños, Victoria FC, Peluquería Mixta Friol y Lóstrego-, que en un comunicado conjunto piden encontrar una solución distinta.



La idea federativa es que la competición cuente con 216 equipos divididos en 18 grupos, por lo que cada uno de ellos contará con doce. Un sistema que se utiliza en el fútbol masculino —con más clubes— y que contaría con una parte final de la temporada idéntica, pues ascendería de forma directa el primero y jugarían playoff entre el segundo y el quinto. Primero se enfrentarían entre sí y el ganador de cada grupo pasaría a una fase nacional en la que pelearía por subir a Segunda RFEF.



“Los clubes gallegos participantes en la Tercera Federación de fútbol femenino mostramos nuestro rechazo absoluto al nuevo formato que pretende establecer la Real Federación Española de Fútbol para esta competición en la temporada 2025-26”, inicia el escrito difundido en redes sociales.



“Este nuevo formato devalúa completamente esta competición, así como las autonómicas que dependen de esta. Es un cambio que pone en riesgo directamente la viabilidad económica de los clubes. Esta es una decisión que, de seguir adelante, echa por tierra todo el trabajo que hemos realizado tanto las federaciones como los clubes en los últimos quince años. Querer igualar la estructura de las competiciones femeninas a las existentes en el fútbol masculino es desconocer la realidad del fútbol femenino”, continúa.



“Al mismo tiempo, queremos manifestar nuestra máxima colaboración tanto con la RFGF como con la RFEF para encontrar una solución. Esperamos que se reconsidere este cambio, ya que pondría en riesgo tanto el crecimiento del fútbol femenino como la viabilidad económica de muchos clubes”, finaliza el comunicado.

Sensaciones

Gueli Cotelo, coordinador de la sección femenina del Bergan, da más detalles de la postura de su club. “Unha Liga de doce equipos, 22 xornadas, moi ilusionante non é. Ademais, o nivel da categoría vai baixar considerablemente. E iso que en Galicia non o sufriremos tanto porque hai bastantes clubes, pero en comunidades uniprovinciais van ter que subir moitos equipos e desaparecer as categorías máis baixas. Sentimos que é un paso atrás, porque estabamos nunha competición nacional, co que iso supón a nivel de viaxes, visitar cidades deportivas importantes...”, expone.



Sobre el hecho de que ponga en riesgo la viabilidad económica, explica que a menor nivel, menos patrocinios: “Pode que os perdamos porque van ter menos visibilidade”.



Otro de los puntos que toca el comunicado es el trabajo que se lleva haciendo durante quince años. “Estivemos a crear equipos e a fomentar o fútbol feminino dende a base para que cada vez houbera máis xogadoras. Por tanto, os que levamos tempo pelexando sentimos que o nivel que había ata agora vai baixar e que poden desaparecer equipos de categoría rexional ou incluso desaparecer esas Ligas”.



Por último, aclara el párrafo en el que dicen que querer equiparar con el masculino es no conocer la realidad del fútbol femenino. “Está ben como idea de querer ter equidade, pero hai moitos menos equipos e entendemos que o correcto é o que fixo a RFGF ata agora, que foi creando categorías pero comezando por abaixo, pola base”, apunta.