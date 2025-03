Una racha solo al alcance del Bergantiños

Nunca es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero menos en una categoría tan igualada como la Segunda Federación. Tras su increíble remontada ante el Valladolid Promesas, el Bergantiños se ha convertido en el único equipo del grupo 1 capaz de hacerlo durante esta temporada, logrando algo que ni siquiera han podido conseguir Pontevedra y Numancia, los dos equipos que mantienen un mano a mano en busca del ascenso directo.



Quizá lo más meritorio es que la racha ha llegado tras el peor momento de la temporada, cuando cinco derrotas consecutivas mandaron al equipo a puestos de descenso. A partir de ahí, triunfos ante Salamanca UDS (2-1), Laredo (0-1), Gimnástica de Torrelavega (2-0), Real Ávila (0-1) y Valladolid Promesas (3-2), que a continuación desgranamos.



Al término de la jornada 22, tras caer consecutivamente ante Guijuelo, Avilés, Coruxo, Numancia y Llanera, el Bergan ocupaba la decimocuarta plaza, por primera vez en toda la temporada en la zona roja. Tocaba reaccionar sí o sí y la empresa no era sencilla, ya que iba a visitar As Eiroas un Salamanca UDS que cerraba los puestos de playoff de ascenso con diez puntos más que los carballeses.



No amedrentó esto al Bergan, que presentó una alineación que a partir de ahí se puede recitar casi de memoria, con ligeros cambios motivados por las ausencias o algún ajuste de su entrenador. Cuesta salió con Canedo en portería; una línea defensiva de cuatro formada por Bastos, Cristian Moreno, Cano y Currás; Tiago, Uzal y Remeseiro como centrocampistas; y Antañón, Pachón y Omar en la delantera. Ocho de ellos no se moverían ya del once durante los cinco partidos ganados.



El equipo carballés se fue al descanso ganando gracias al gol de Currás, pero vio como Álvaro ponía las tablas en el minuto 17 de la segunda mitad. Todo parecía abocado a un empate que, aunque rompía la racha negativa, no sacaba de pobre al equipo, hasta que el revulsivo Kensly, último fichaje del mercado invernal, logró el tanto de la victoria en el tiempo de descuento.



Con otra cara y en una duodécima posición que asegura la continuidad en Segunda Federación, el Bergantiños se presentó siete días más tarde en Cantabria para jugar contra el Laredo, colista de la Liga. Era una buena oportunidad para enlazar victorias por segunda vez en la temporada y los de Jorge Cuesta la iban a aprovechar. Con exactamente el mismo once, el equipo aseguró los tres puntos con un solitario gol del central Cristian Moreno en el minuto 38. Era su sexta diana de la temporada.

Los cambios justos

Buena muestra de que Jorge Cuesta había encontrado su once es que hizo su primera modificación al tercer partido y fue obligada. Kensly estaba mereciendo minutos por su aportación, pero entró en un partido ante la Gimnástica de Torrelavega para el que Pachón no estaba disponible.



El Bergantiños venció con goles en la segunda mitad del centrocampista Tiago, quien cedido por el Arenteiro ha dado al equipo un salto de calidad, y de Omar, pasando de esta forma de la undécima posición, que ocupaba antes de la jornada, a la novena.



Hubo algún cambio más hace un par de fines de semana, en el duelo frente al Ávila que decidió otra vez Cristian Moreno con un tanto en los últimos minutos de la primera parte. En este choque tuvo su oportunidad Tijan, en sustitución de un Bastos que no estaba apto, y Trigo, que aprovechó la ausencia de Kensly y ganó la partida a Pachón.



Y como colofón, la gran remontada ante el Valladolid Promesas que ha llevado al Bergan a la sexta posición, muy cerca de los playoffs. Con Tijan de nuevo en el lugar del lesionado Bastos, Álex Ramos disfrutando de una oportunidad en el extremo izquierdo que suele ocupar Omar y Pachón como punta, el partido no pudo empezar peor para el Bergan, que a los 19 minutos ya caía por 0-2. Jorge Cuesta se movió rápido en la segunda mitad, introduciendo a Fito, Manu Núñez, Kensly y Omar, y su equipo no dejó de creer en ningún momento. Como premio, encontró la remontada con un gol de Kensly y dos de Pachón, el último en el descuento y de chilena.