Un punto más del Bergantiños, un día menos para certificar el ascenso

Un punto más y un día menos para que el Bergantiños certifique el ascenso a Segunda Federación que, salvo sorpresa mayúscula, tiene pinta de que no se le va a escapar. Primero porque el equipo de Secho no pierde –una sola derrota en 28 jornadas– y después porque el Gran Peña, su único perseguidor, sólo ha ganado un partido de los últimos seis. Por tanto, el empate sin goles ayer ante el Arosa en As Eiroas no es, para nada, negativo.



El encuentro tuvo un desarrollo lineal en el que se disputaron muchísimos duelos en el centro del campo, pero faltó claridad a la hora de entrar en el área rival. De hecho, los dos porteros pasaron casi inadvertidos y no tuvieron que realizar ninguna intervención de valor.



El primer tiro del partido lo realizó Rubo, delantero del Arosa, en el minuto 10 al que respondería Longo, pichichi del grupo 1 de Tercera Federación, minutos más tarde. El central monfortino Iago López lo intentó de volea en el 32 tras un córner, pero las ocasiones claras no llegaban por parte de ninguno de los equipos. Así se llegó al descanso.

Segunda parte

En la reanudación empezó el Bergantiños creando peligro tras una combinación entre Remeseiro, Cabarcos y Longo que finalizó dentro del área el asturiano, pero su remate se marchó alto.



En el minuto 51, Santi Canedo, portero menos goleado del campeonato, tuvo que hacer su mejor parada del partido aunque fuera a tiro sencillo del delantero visitante. A partir de ahí mucho juego en el centro del campo, duelos, intentos por llegar al área rival, pero cero ocasiones claras.



Parecía que ambos equipos firmaban el empate sabiendo los resultados de sus rivales. Cano, Kanouté y David Álvarez intentaron darle otro aire por Longo, Ramos y Manu, pero nada cambió y el partido finalizó 0-0.