Previas Preferente | Visma acoge el duelo más desigual de la categoría

Tras varias semanas en las que debió recorrer un tortuoso camino, el Montañeros afronta la 23ª jornada del grupo 1 de Preferente Futgal con la esperanza de que le permita ampliar su margen al frente de la clasificación, que en estos momentos es de tres puntos.

Las posiciones de privilegio, a disputa en O Carral

Sofán (7º - 35 puntos) – Negreira (3º - 43 puntos) a las 12.00 horas.

Busca el Sofán reengancharse a la pelea por entrar en los playoffs, mientras que el Negreira ha recortado hasta los cuatro puntos su desventaja con el Monta tras una racha de resultados muy positiva. Torreira no podrá contar con Dani Pena ni Braian por motivos personales, ni con Noé, que ya no forma parte del equipo. La nota positiva es que, tras muchos meses de ausencia, vuelve el central Becerra. En lo que se refiere al conjunto visitante, que entrena Adrián Vázquez, se caen de la citación Ruchi, Nico y Colón.



Partido propicio para volver a sumar los tres puntos

Montañeros (1º - 47 puntos) – Arzúa (18º - 9 puntos) a las 12.30 horas.

La distancia en la clasificación prueba que los de Jairo Arias están ante una gran opción de recuperar sensaciones. No estarán Sande, por motivos laborales, ni Jony y Rodri, lesionados, en el conjunto local, en el que vuelve el central Mauro tras no estar ante el Órdenes. El colista viaja sin Caneda y Lozano, sancionados, ni Fabio, que está lesionado. Guille será duda hasta última hora.



Duelo clave para un Paiosaco que no quiere sustos

Paiosaco (13º - 24 puntos) – Órdenes (9º - 31 puntos) a las 17.00 horas.

Pese a que le separan nueve puntos con la zona de descenso, el Paiosaco sabe que las plazas inmediatamente superiores son también peligrosas en caso de que se produzcan arrastres por descensos desde Segunda Federación. Por ello, el choque ante el Órdenes vale mucho en la pelea por ir escapando de esos lugares peligrosos de la clasificación. Por su parte, el Órdenes llega con las bajas de Jorge y Román, y con las altas de Barral, Mariño y Rulo. Con la permanencia ya muy cerca, su objetivo es no perder de vista los playoffs.



El San Tirso busca reencontrarse con el gol

Galicia Mugardos (15º - 15 puntos) – San Tirso (6º - 35 puntos) a las 17.00 horas.

Las tres últimas jornadas han supuesto un frenazo para el conjunto de Mabegondo, que tan solo pudo sumar dos de los nueve puntos posibles. Buena parte de la culpa fue del desacierto a la hora de transformar las ocasiones, algo que esperan no les suceda ante un Galicia Mugardos que pelea por evitar el descenso a Primera Futgal. Los visitantes buscan los playoffs y llegan con las bajas de Jorge, Segade, Miranda y Antón. En los locales no estarán Isma Ríos, Manu Orosa, Seydi, do Carmo y Diego Pérez.